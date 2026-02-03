鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-03 06:40

瑞士中央銀行「瑞士國家銀行」(SNB) 總裁施萊格爾 (Martin Schlegel) 週一 (2 日) 表示，瑞士央行能夠降息至負利率，但這樣做的門檻已提高。

施萊格爾稱，作為中央銀行，最重要的關注焦點仍是通膨與物價穩定，央行將竭盡所能確保達成這項目標，瑞士低通膨與利率維持在 0% 的組合，讓貨幣政策處於相當艱難的狀態。

他指出，瑞士央行目前主要依靠兩項工具來引導通膨回到目標區間，分別是利率政策與外匯市場干預。

對於市場關注是否可能重返負利率，施萊格爾表示，央行過去已多次強調，必要時並不排除將利率調降至負值，但進入負利率區間的門檻已經提高，相關決策並不容易。

施萊格爾也提到，負利率政策在 2014 年底至 2022 年期間實施時，曾引發銀行與存款戶的廣泛反彈，因此是否重新啟用，仍難以給出明確機率。

瑞士央行將持續密切觀察通膨走勢與瑞郎匯率，並在必要時介入外匯市場。他同時指出，預期未來幾個月瑞士通膨有望回升，整體貨幣條件目前仍屬合適。