儘管市場預期澳洲央行升息 但澳元恐面臨漲多回調壓力

受惠於大宗商品價格走勢及市場對澳洲貨幣政策收緊的預期，澳元今年以來漲幅已超過 4%，成為表現最佳的主要貨幣之一。然而，據《fxstreet》報導，市場分析師預計，即使澳洲央行 (RBA) 本周可能宣布升息，澳元仍面臨短期的技術性回調風險。

隨著澳洲國內通貨膨脹壓力持續存在，且失業率意外降至 4.1%，市場與澳洲四大銀行目前普遍預期，RBA 將在周二 (3 日) 的會議上將基準利率上調 25 個基點至 3.85%。這一舉動將使澳洲在多國央行 (如美國聯準會與亞洲新興經濟體) 傾向調降借貸成本的全球背景下，顯得格外獨特。

原本澳洲央行預期 2025 年第四季通膨將降至 2.7%，但實際的截尾均值 CPI 卻升至 3.3%，持續高於 2% 至 3% 的目標區間。經濟學家 Stephen Miller 指出，通膨已構成「明確且現實的危險」，若央行不採取行動，未來可能被迫實施更激進的手段。

此外，澳洲 1 月份的房價增長加快，以及就業廣告數據創下 2022 年以來最強單月漲幅，皆進一步支撐了緊縮政策的必要性。

然而，對於澳元投資者來說，這一消息面可能還不足以支撐升勢。澳元在上周五結束了長達 9 天的連漲紀錄——這是 9 年來最強勁的日線連漲，並在日線圖上出現了看跌的「晚星」(evening star) 反轉形態，價格重新回落至 0.70 美元下方。

外部環境的變化也為澳元增添了下行壓力。美國總統川普將提名華許 (Kevin Warsh) 接任聯準會主席，由於華許過去曾對寬鬆貨幣政策持批評立場，市場預期他可能比現任主席鮑爾更傾向於長期維持高利率，這推動了美元的反彈。