鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-09 13:31

亞洲匯市周二 (9 日) 表現平穩，市場普遍保持謹慎，投資人靜待聯準會稍晚的政策會議結果。在澳洲央行宣布維持利率不變後，澳元走強，在決議公布後漲約 0.2%。

亞洲匯市平穩 靜待聯準會決策 澳元在RBA按兵不動後小升(圖:shutterstock)

當前市場對聯準會降息 25 個基點的預期依然強勁。，期貨市場定價的機率約為 87%。然而，決策者傳出的複雜訊號，特別是關於美國經濟強度的不確定性，引發了部分投資人對於寬鬆周期可能更為漸進或推遲的擔憂。

在此背景下，美元指數保持平靜，多數亞洲貨幣在狹窄區間內波動。投資人將格外關注 Fed 主席鮑爾的指引與更新的經濟預測，這些都可能影響央行近期的路徑。

澳洲央行 (RBA) 周二將其現金利率維持在 3.60% 不變，此舉符合市場廣泛預期。澳元在決議公布後最初上漲了 0.2%。RBA 強調，通膨風險已「傾向於上行」，同時注意到私人需求強於預期，可能增加產能壓力。

有鑑於潛在通膨仍具黏性，RBA 的寬鬆周期 (自 7 月降息以來) 目前至少在短期內，看起來已被暫停。分析人士認為，雖然 RBA 的語氣比預期中平靜，但國內需求回升與通膨高於預期的事實，已經排除了明年任何降息的可能性。