新台幣 兌美元今天開盤即失守 31.5 元關卡，隨後又摜破 31.6 元關卡，主因外資大舉匯出，午後匯價最低來到 31.673 元、貶值多達 2.05 角，但出口商也伺機進場拋匯，帶動 新台幣 貶值幅度收斂，而央行並未強力干預，傾向讓市場反應，適時介入提供流動性來穩定匯率。

專家指出，目前的市場動盪是投資人在對「後鮑爾時代」的貨幣政策進行壓力測試。華許的立場讓原本樂觀的降息預期受到挑戰，導致資金從高成長的亞洲市場撤退，回流美元避風港。而亞股 (台股、韓股) 先前受惠於 AI 浪潮漲幅已高，在美債殖利率因華許提名而攀升的背景下，外資開始大舉提款、匯出資金，造成「股匯雙殺」。