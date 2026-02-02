鉅亨網記者陳于晴 台北
亞幣持續大跳水，台北股匯今 (2) 日上演雙殺走勢，受外資擴大賣股匯出影響，加權指數重挫逾 400 點，新台幣兌美元一度重貶 2 角，直逼 31.7 元關卡，但出口商下午開始進場拋匯，加上央行出手調節，使得貶幅逐漸收斂，終場貶值 1.22 角，收在 31.59 元，為逾 1 周以來的低點，台北與元太外匯市場總成交值爆出 32.525 億美元巨量。
新台幣兌美元今天開盤即失守 31.5 元關卡，隨後又摜破 31.6 元關卡，主因外資大舉匯出，午後匯價最低來到 31.673 元、貶值多達 2.05 角，但出口商也伺機進場拋匯，帶動新台幣貶值幅度收斂，而央行並未強力干預，傾向讓市場反應，適時介入提供流動性來穩定匯率。
台股已連續第三個交易日下殺，今天盤中最低來到 31359.95 點，重摔 703.8 點，隨後跌勢逐漸收斂，收盤下跌 439.72 點，收在 31624.03 點，力守月線。台積電收在 1765 元，跌幅僅 0.56%，台達電、鴻海、聯發科等大型電子權值股賣壓偏重，跌幅介逾 2.7% 至 3.7%。外資今天大賣 481 億元，近 2 個交易日累計賣超近千億。
觀察主要貨幣今天表現，美元指數勁揚 0.75%，韓元領頭重挫 1.25%，淪為最弱亞幣，日元單日也重貶 0.72%，新加坡幣貶值 0.43%，新台幣貶 0.39%，人民幣則小貶 0.05%。
川普於上周末正式提名華許接替鮑爾，擔任聯準會主席，華許在市場眼中立場偏向鷹派，且極度重視貨幣穩定，市場擔心華許上任後會縮減降息幅度，甚至重啟「縮減資產負債表」，美元指數應聲走強，站上 97 大關，直接對亞幣造成強大壓力。
專家指出，目前的市場動盪是投資人在對「後鮑爾時代」的貨幣政策進行壓力測試。華許的立場讓原本樂觀的降息預期受到挑戰，導致資金從高成長的亞洲市場撤退，回流美元避風港。而亞股 (台股、韓股) 先前受惠於 AI 浪潮漲幅已高，在美債殖利率因華許提名而攀升的背景下，外資開始大舉提款、匯出資金，造成「股匯雙殺」。
