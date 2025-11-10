澳元華麗轉身！鷹派央行撐腰 可望創10年來罕見年漲

鉅亨網編輯林羿君 2025-11-10 09:22

在澳洲央行相對緊縮政策的支撐下，澳元 / 美元 (AUDUSD) 預計將進一步走高，並有望在今年實現罕見的年度漲幅。

今年以來，澳元已攀升近 5%，有望創下十年來的第 3 次年度上漲。澳元這波升勢，主要受惠於市場押注澳洲央行在連續兩次暫停升息後，將在今年餘下時間內維持利率不變。

與聯準會相比，澳洲央行的立場顯得更為謹慎。聯準會已連續兩次降息，且可能在 12 月再度寬鬆。此一政策分歧縮小了澳美兩國的利差，進而提升了澳洲資產對投資人的吸引力。

因此，一些分析師預測澳元兌美元匯率將在年底前反彈至 67 美分。此外，貿易緊張局勢的緩解正在提振全球經濟，為這個大宗商品出口國的貨幣提供了額外的升值助力。

Brown Brothers Harriman 倫敦高級策略師 Elias Haddad 表示：「澳洲央行基本上已發出訊號，暗示至少目前寬鬆週期已經結束。」

澳元在去年遭受了 2018 年以來最大的 9% 跌幅之後，目前出現了戲劇性的反轉。去年的跌勢主要是受到大宗商品價格疲軟，以及其主要貿易夥伴中國經濟走弱的拖累。然而，今年美國和中國之間更穩定的關係提供了重要的順風。

展望未來，澳洲 13 日將公布的就業數據可能成為澳元進一步上漲的催化劑。市場預期 10 月的失業率將會回落至 4.4%，此前該數據在 9 月躥升至 2021 年以來最高。