鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-31 06:43

黃金周五 (30 日) 重挫，寫下 1983 年以來最大單日跌幅，白銀單日跌幅更達到約 30%，為有史以來最大單日跌幅。美國總統川普宣布他將提名的聯準會 (Fed) 主席人選，衝擊近期支撐貴金屬行情的「貨幣貶值交易」，投資人選擇在近期高點後獲利了結，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。

〈貴金屬盤後〉金價重挫近10%、銀價暴跌約30% 2026年1月創史上最動盪單月紀錄 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價大跌 9.5%，報每盎司 4883.62 美元，周四最高曾觸及創紀錄的 5594.82 美元。

2 月交割的黃金期貨驟跌 11.4%，報每盎司 4745.10 美元。

黃金本月仍上漲超過 13%，是連續第六個月上揚。

渣打銀行商品研究全球主管 Suki Cooper 表示，市場原本就該出現回檔，觸發拋售的導火線可能是多重因素共同作用下的結果，包括 Fed 主席提名以及更廣泛的宏觀資金流動。

她說：「無論是從美元還是對實值收益率的預期來看，這些因素共同引發獲利了結。」

川普提名前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 接替鮑爾，於 5 月出任 Fed 主席。

美元指數 (DXY) 上漲 0.7%，從本周早些時候觸及的四年低點反彈，使美元計價的黃金對海外買家而言相對昂貴。

MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 說：「2026 年 1 月已經塵埃落定，這將成為貴金屬史上波動最大的一個月。」

她表示，金價在 4600 美元、銀價在 80 美元以及鉑金在 2000 美元都是合理的下行目標，並補充稱，價格需要回檔，才能替更溫和的上漲之路重新奠定基礎。

