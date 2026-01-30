鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-30 05:37

由於投資人獲利了結，黃金周四 (29 日) 從歷史高點滑落，但在經濟和地緣政治刺激下，本月目前為止上漲超過 1000 美元，仍可望寫下 1980 年代以來最佳單月成績。

黃金現貨價下跌 1.3%，報每盎司 5330.20 美元，盤早最高觸及 5594.82 美元，最低曾下挫逾 5%、觸及 5109.62 美元。

2 月交割的黃金期貨下跌 0.3%，報每盎司 5318.40 美元。

‌



High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 說：「貴金屬近期創下歷史新高後，我們正目睹一場猛烈的拋售。」

不過，現貨金價本月迄今仍上漲約 24%，本周迄今上漲 7%。

瑞銀 (UBS) 周四把對今年前三季的黃金價格預測，上修至每盎司 6200 美元，同時預測，到 2026 年底將回落至 5900 美元。

GoldSilver Central 執行董事 Brian Lan 表示，從加密貨幣資金到各國央行，黃金需求的版圖正在擴大，「貴金屬正站在鎂光燈下，而投資人一向喜歡往能帶來高報酬的地方去。」

地緣政治不確定性持續發酵，美國總統川普周三敦促伊朗重啟核協議談判，德黑蘭方面則威脅將對美國、以色列及其盟友實施報復。

加密貨幣集團 Tether 執行長周三表示，計劃將 10-15% 的投資組合配置在實體黃金上，而全球最大黃金 ETF「SPDR Gold Trust」的持倉量已升至近四年高位。

美國聯準會 (Fed) 周三決議按兵不動，投資人正在等待川普宣布準備提名的下任主席人選。現任主席鮑爾的任期將在 5 月結束，而市場押注 Fed 下回降息要等到 6 月。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 2.1%，報每盎司 114.141 美元，盤中稍早最高漲至 121.64 美元。

現貨白金下挫 3.2%，報每盎司 2602.85 美元，周一曾觸及 2918.80 美元的歷史紀錄。

現貨鈀金下跌 3.7%，報每盎司 1996.65 美元。