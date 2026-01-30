鉅亨網編譯余曉惠
由於投資人獲利了結，黃金周四 (29 日) 從歷史高點滑落，但在經濟和地緣政治刺激下，本月目前為止上漲超過 1000 美元，仍可望寫下 1980 年代以來最佳單月成績。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 說：「貴金屬近期創下歷史新高後，我們正目睹一場猛烈的拋售。」
不過，現貨金價本月迄今仍上漲約 24%，本周迄今上漲 7%。
瑞銀 (UBS) 周四把對今年前三季的黃金價格預測，上修至每盎司 6200 美元，同時預測，到 2026 年底將回落至 5900 美元。
GoldSilver Central 執行董事 Brian Lan 表示，從加密貨幣資金到各國央行，黃金需求的版圖正在擴大，「貴金屬正站在鎂光燈下，而投資人一向喜歡往能帶來高報酬的地方去。」
地緣政治不確定性持續發酵，美國總統川普周三敦促伊朗重啟核協議談判，德黑蘭方面則威脅將對美國、以色列及其盟友實施報復。
加密貨幣集團 Tether 執行長周三表示，計劃將 10-15% 的投資組合配置在實體黃金上，而全球最大黃金 ETF「SPDR Gold Trust」的持倉量已升至近四年高位。
美國聯準會 (Fed) 周三決議按兵不動，投資人正在等待川普宣布準備提名的下任主席人選。現任主席鮑爾的任期將在 5 月結束，而市場押注 Fed 下回降息要等到 6 月。
受供應短缺和動能買盤推動，白銀價格本月以來已飆升逾 60%。
Marex 全球市場分析主管 Guy Wolf 指出，相較於黃金或標普 500 指數，白銀、白金和鈀金市場規模較小，容易易受投機資金流入影響，導致價格 "與實貨需求強勁的現狀完全脫節"。
