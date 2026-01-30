鉅亨網編譯段智恆 2026-01-30 19:24

根據《CNBC》報導，金銀價格周五 (30 日) 同步重挫，引發全球與貴金屬相關的股票與 ETF 全面走跌。白銀單日暴跌 15%，跌破每盎司 100 美元整數關卡，黃金也一度大跌 7%，市場出現明顯獲利了結與部位去槓桿跡象，拖累礦業股與相關基金表現。

金銀齊跳水！貴金屬全面回檔 ETF、礦業股同步承壓(圖：REUTERS/TPG)

截至美東時間上午 5 時 04 分，現貨白銀下跌 15%，報每盎司約 98.66 美元，重返 100 美元下方；現貨黃金下跌 7%，報每盎司 5,009.46 美元。期貨市場同步承壓，紐約近月黃金期貨下跌 5.5%，2 月交割的白銀期貨重挫 11%。

金銀急跌擴散至整個貴金屬市場

拋售壓力迅速蔓延至其他貴金屬，現貨白金跌幅超過 14%，鈀金下跌近 12%。股市方面，歐洲礦業股同步走弱，涵蓋多家大型礦商的 Stoxx 600 基本資源指數盤中下跌 3.2%。倫敦上市、全球最大白銀生產商之一的弗雷斯尼約 (Fresnillo) 股價下跌約 7%。

美股盤前交易中，白銀礦商同樣重挫，Endeavour Silver(EXK-US) 下跌 14.7%，First Majestic Silver(AG-US) 下跌 14.4%。ETF 方面，ProShares Ultra Silver(AGQ-US) 盤前重挫 25%，iShares Silver Trust(SLV-US) 也下跌 12.7%。

市場重新評估集中風險 Fed 人事成變數

Mattioli Woods 投資經理 Katy Stoves 指出，此波修正可能反映市場對「集中風險」的重新評估。她表示，與人工智慧 (AI) 題材主導資金流向的科技股類似，黃金也出現高度擁擠的部位配置，當市場過度集中時，即使基本面良好的資產，也可能在去槓桿過程中遭到拋售。

BRI Wealth Management 投資主管 Toni Meadows 則認為，黃金衝上 5,000 美元「過於順利」。他指出，美元走弱曾支撐金價，但近期美元走勢趨穩，加上央行購金動能近月降溫，促使市場回吐漲幅。不過，他也強調，川普的貿易政策與外交作為，仍可能讓部分國家對持有美國資產保持戒心。