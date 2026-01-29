〈貴金屬盤後〉金價史上首度突破5300美元 市場消化Fed按兵不動決議  

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-29 05:46

在經濟和地緣政治不確定性的支撐下，黃金周三 (28 日) 走高，首次突破每盎司 5300 美元，市場也持續消化聯準會 (Fed) 最新決議。

(圖:Shutterstock)

黃金現貨價上漲 2.2%，報每盎司 5301.60 美元，盤中稍早觸及 5325.56 美元。

2 月交割的黃金期貨上揚 4.3%，報每盎司 5303.60 美元。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「貴金屬的漲勢，目前似乎已經進入自我強化的階段。」

Grant 補充指出，金價仍處於超買狀態，容易出現回檔，但逢低買盤依然強勁，下一個目標為 5400 美元。

Fed 周三如市場預期維持利率不變，聯邦資金利率目標區間保持在 3.50-3.75%，理由是通膨仍偏高，而經濟成長穩健。但最新聲明幾乎未透露何時可能再次降息。

這次決議出現兩張反對票，分別是 Fed 理事華勒——被視為 Fed 下任主席潛在接任者之一，以及另一名理事米蘭——目前從白宮經濟顧問職位休假中，兩人都投票支持降息 1 碼 (25 個基點)，與多數決策者意見相左。

獨立金屬交易商 Tai Wong 說：「Fed 聲明發布後，市場仍在震盪…… 沒有跡象顯示 Fed 急於再次行動。」

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.7%，報每盎司 113.78 美元，周一盤中曾創下每盎司 117.69 美元的歷史新高。

現貨白金下挫 1%，報每盎司 2612.81 美元，周一曾觸及 2918.80 美元的歷史紀錄。

現貨鈀金上漲 3.9%，報每盎司 2009.69 美元。