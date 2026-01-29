〈貴金屬盤後〉金價史上首度突破5300美元 市場消化Fed按兵不動決議
鉅亨網編譯余曉惠
在經濟和地緣政治不確定性的支撐下，黃金周三 (28 日) 走高，首次突破每盎司 5300 美元，市場也持續消化聯準會 (Fed) 最新決議。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「貴金屬的漲勢，目前似乎已經進入自我強化的階段。」
Grant 補充指出，金價仍處於超買狀態，容易出現回檔，但逢低買盤依然強勁，下一個目標為 5400 美元。
Fed 周三如市場預期維持利率不變，聯邦資金利率目標區間保持在 3.50-3.75%，理由是通膨仍偏高，而經濟成長穩健。但最新聲明幾乎未透露何時可能再次降息。
這次決議出現兩張反對票，分別是 Fed 理事華勒——被視為 Fed 下任主席潛在接任者之一，以及另一名理事米蘭——目前從白宮經濟顧問職位休假中，兩人都投票支持降息 1 碼 (25 個基點)，與多數決策者意見相左。
獨立金屬交易商 Tai Wong 說：「Fed 聲明發布後，市場仍在震盪…… 沒有跡象顯示 Fed 急於再次行動。」
黃金本身不孳息，被視為避險資產，通常在低利率環境中表現良好。金價自今年初以來已上漲逾 20%，延續去年創紀錄的漲勢。
其他貴金屬交易
白銀繼去年交出 146% 的漲幅後，今年迄今上漲接近 60%。渣打銀行分析師在報告中指出，「多項白銀指標顯示，銀價短期內可能面臨回檔。」
