鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-30 16:40

美國股市周四 (29 日) 收盤漲跌互見，當天華爾街經歷劇烈波動，金屬飆升、油價衝高，股票市場上演拉鋸戰。MarketWatch 報導，這樣跨資產的劇烈波動可能預告未來市場走勢，讓投資人可避險的空間更少。

股票、黃金、銅無一倖免！跨資產劇烈震盪 投資人何處避險？ (圖:Reuters/TPG)

黃金創八年半最大盤中震幅

由於美國對伊朗發出威脅，國際油價衝上六個月高點。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.27%，徘徊在四年低點附近。

銅價的劇烈波動與當日行情相呼應，在紐約時間上午 9 時 30 分，銅價一度飆升約 11%，隨後迅速下挫。

金價和銀價同樣大幅震盪，黃金在盤中一度上漲 6.1%，最低曾下跌至 3.4%，創 2013 年 4 月 15 日以來最大盤中波動幅度。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 說：「黃金價格已接近極限，看到一些適度獲利了結不足為奇。」

避險空間縮小

在地緣政治不穩期間，央行和散戶都持續投入黃金以尋求避險，銀與銅則在工業化與 AI 競賽中扮演關鍵角色。

BNY 市場策略主管 Bob Savage 說：「在過去一個月類股輪動從科技股轉向原物料股之後，金屬與股票走勢更難分離。因此當波動來襲時，投資組合剩餘可避險的空間更小。」

國際局勢持續緊張：美國逮捕委內瑞拉總統，並再度威脅伊朗，前陣子短暫對歐洲盟國發出關稅威脅，現在則是可能對加拿大與南韓徵收額外關稅。