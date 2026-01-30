股票、黃金、銅無一倖免！跨資產劇烈震盪 投資人何處避險？
鉅亨網編譯余曉惠
美國股市周四 (29 日) 收盤漲跌互見，當天華爾街經歷劇烈波動，金屬飆升、油價衝高，股票市場上演拉鋸戰。MarketWatch 報導，這樣跨資產的劇烈波動可能預告未來市場走勢，讓投資人可避險的空間更少。
周四的股市動盪一部分和大型科技公司財報有關。微軟 (MSFT-US) 下跌 9.99%，Meta Platforms(META-US)股價上漲 10.4%，反映市場對人工智慧 (AI) 支出追加、而這些投入是否能帶來收益的擔憂。
儘管權值股波動劇烈，標普 500 指數終場仍僅下跌 0.13%，目前水準接近歷史高點，但尚未成功創下收盤突破 7,000 點的紀錄。道瓊工業指數微漲 0.11%，那斯達克綜合指數下跌 0.72%。
黃金創八年半最大盤中震幅
銅價的劇烈波動與當日行情相呼應，在紐約時間上午 9 時 30 分，銅價一度飆升約 11%，隨後迅速下挫。
金價和銀價同樣大幅震盪，黃金在盤中一度上漲 6.1%，最低曾下跌至 3.4%，創 2013 年 4 月 15 日以來最大盤中波動幅度。
Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 說：「黃金價格已接近極限，看到一些適度獲利了結不足為奇。」
避險空間縮小
在地緣政治不穩期間，央行和散戶都持續投入黃金以尋求避險，銀與銅則在工業化與 AI 競賽中扮演關鍵角色。
BNY 市場策略主管 Bob Savage 說：「在過去一個月類股輪動從科技股轉向原物料股之後，金屬與股票走勢更難分離。因此當波動來襲時，投資組合剩餘可避險的空間更小。」
國際局勢持續緊張：美國逮捕委內瑞拉總統，並再度威脅伊朗，前陣子短暫對歐洲盟國發出關稅威脅，現在則是可能對加拿大與南韓徵收額外關稅。
Apex 首席市場分析師 Mike Treacy 說：「本屆政府會把政策推至極限，如果造成重大影響，他們會根據情況調整政策或發言。」
