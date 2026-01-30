search icon



股票、黃金、銅無一倖免！跨資產劇烈震盪 投資人何處避險？

鉅亨網編譯余曉惠

美國股市周四 (29 日) 收盤漲跌互見，當天華爾街經歷劇烈波動，金屬飆升、油價衝高，股票市場上演拉鋸戰。MarketWatch 報導，這樣跨資產的劇烈波動可能預告未來市場走勢，讓投資人可避險的空間更少。

cover image of news article
股票、黃金、銅無一倖免！跨資產劇烈震盪 投資人何處避險？ (圖:Reuters/TPG)

周四的股市動盪一部分和大型科技公司財報有關。微軟 (MSFT-US) 下跌 9.99%，Meta Platforms(META-US)股價上漲 10.4%，反映市場對人工智慧 (AI) 支出追加、而這些投入是否能帶來收益的擔憂。


儘管權值股波動劇烈，標普 500 指數終場仍僅下跌 0.13%，目前水準接近歷史高點，但尚未成功創下收盤突破 7,000 點的紀錄。道瓊工業指數微漲 0.11%，那斯達克綜合指數下跌 0.72%。

黃金創八年半最大盤中震幅

由於美國對伊朗發出威脅，國際油價衝上六個月高點。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.27%，徘徊在四年低點附近。

銅價的劇烈波動與當日行情相呼應，在紐約時間上午 9 時 30 分，銅價一度飆升約 11%，隨後迅速下挫。

金價和銀價同樣大幅震盪，黃金在盤中一度上漲 6.1%，最低曾下跌至 3.4%，創 2013 年 4 月 15 日以來最大盤中波動幅度。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 說：「黃金價格已接近極限，看到一些適度獲利了結不足為奇。」

避險空間縮小

在地緣政治不穩期間，央行和散戶都持續投入黃金以尋求避險，銀與銅則在工業化與 AI 競賽中扮演關鍵角色。

BNY 市場策略主管 Bob Savage 說：「在過去一個月類股輪動從科技股轉向原物料股之後，金屬與股票走勢更難分離。因此當波動來襲時，投資組合剩餘可避險的空間更小。」

國際局勢持續緊張：美國逮捕委內瑞拉總統，並再度威脅伊朗，前陣子短暫對歐洲盟國發出關稅威脅，現在則是可能對加拿大與南韓徵收額外關稅。

Apex 首席市場分析師 Mike Treacy 說：「本屆政府會把政策推至極限，如果造成重大影響，他們會根據情況調整政策或發言。」

 


文章標籤

股票股市美股AIAI行情黃金金價貴金屬白銀工業金屬地緣政治避險波動震盪

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006969.01-0.13%
道瓊指數49071.560.11%
NASDAQ23685.12-0.72%
現貨黃金4993.89-7.43%
美元指數96.5800.31%
微軟433.5-9.99%
Meta平台738.31+10.4%

