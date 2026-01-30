鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-30 06:05

國際油價周四 (29 日) 跳漲 3%、觸及五個月高點，各界愈來愈擔心，如果美國攻擊作為主要產油國的伊朗，供給可能中斷。

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 期貨上漲 2.31 美元或 3.4%，收在每桶 70.71 美元。

西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 2.21 美元或 3.5%，收在每桶 65.42 美元。

兩種原油基準價格如今都進入技術面的超買區域，布蘭特原油收在 7 月 31 日以來的最高點，WTI 原油收在 9 月 26 日以來的最高點。

多位消息人士透露，美國總統川普正在評估針對伊朗的選項 ，包括有針對性地打擊安全部隊和領導人，以激勵抗議者，儘管以色列和阿拉伯官員表示 ，單靠空中力量無法推翻德黑蘭的神職統治者。

在伊朗，便衣安全部隊展開大規模逮捕和恐嚇行動、並圍捕數千人，以阻止進一步的抗議活動。

兩名知情的美國消息人士稱，在伊朗本月稍早鎮壓全國各地抗議運動導致數千人死亡之後，川普希望創造「政權更迭」 的條件。

PVM 分析師 John Evans 說：「眼前的 (市場) 關切是，如果伊朗對其鄰國大打出手，或者可能更有說服力的是，伊朗關閉荷莫茲海峽、導致每天 2000 萬桶的石油無法通過該處海峽，將會造成附帶損害。」

美國能源資訊署 (EIA) 的數據顯示，2025 年，伊朗是石油輸出國家組織 (OPEC) 第三大原油生產國，僅次於沙特阿拉伯和伊拉克。

歐盟外長周四通過針對伊朗的新制裁 ，制裁對象是參與暴力鎮壓抗議者的個人和實體。另外，歐盟還將伊朗革命衛隊定位為恐怖組織 。

花旗銀行分析師說：「伊朗可能受到打擊，這使得石油價格的地緣政治溢價升級。」

俄羅斯、哈薩克和委內瑞拉局勢

克里姆林宮周四表示，俄羅斯再次邀請烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 前往莫斯科進行和平談判，以回應美國加強推動的和平談判。

任何允許俄羅斯出口更多石油的和平協議都會增加全球供應，降低能源價格。根據 EIA 數據，俄羅斯是僅次於美國和沙烏地阿拉伯的全球第三大原油生產國。

美國私募股權公司凱雷集團 (Carlyle Group) 已同意收購俄羅斯第二大石油公司 Lukoil 的大部分海外資產，後者因美國制裁而被迫出售這些資產。

哈薩克表示，美國石油巨頭雪佛龍將採取措施，確保境內 Tengiz 油田的設施能夠可靠安全的運行 ，以便在一周內達到滿負荷生產。

瑞銀集團 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說：「哈薩克 (CPC 終端、Tengiz 油田不可抗力) 的供給中斷，使大量原油從市場上消失。」

而在委內瑞拉方面 ，埃克森美孚和雪佛龍主管周五與分析師通電話時表示，他們在委內瑞拉可能會面臨更多投資機會方面的問題 ，而非實際季度收益的問題。

美國原油產量繼續恢復，此前一場冬季風暴肆虐之下，生產大受干擾 ，上周末原油產量損失曾達到每日 200 萬桶的高峰。

美元繼續走軟

由於美國經濟政策的不確定性，美元兌一籃子其他貨幣保持在 2022 年 2 月以來的最低點附近。

美元走弱會使以美元計價的石油對許多全球買家來說價格更低，從而提振油價。

美國聯準會 (Fed) 周三對美國勞動力市場和通膨風險釋出更為樂觀的看法，投資人認為，這代表利率按兵不動的時間可能更長。

降低利率將降低消費者借貸成本，並可能促進經濟增長和石油需求。

希望 Fed 降低利率的川普表示，他打算在下周宣布接替 Fed 現任主席鮑爾的人選 。

分析人士指出，布蘭特原油期貨對西德州原油期貨的溢價 ，已攀升至每桶 5.30 美元，為 2024 年 4 月以來最高。