鉅亨網編譯段智恆 2026-01-29 23:10

《彭博》周四 (29 日) 報導，中國資金大舉湧入金屬市場，引爆新一波投機熱潮，帶動銅價出現逾 16 年來最大單日漲幅，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度衝破每公噸 1.4 萬美元關卡，創歷史新高，也推升今年以來金屬市場的強勁漲勢。

中國資金狂炒！銅價直接噴破1.4萬美元(圖：REUTERS/TPG)

銅價暴漲發生在亞洲交易時段，當時中國交易人主導市場流動性。LME 銅價在倫敦時間凌晨 2 時 30 分後不到一小時內上漲逾 5%。廈門建發 (Xiamen C&D) 有色金屬研究主管顏偉鈞 (Yan Weijun) 指出，這波行情主要由投機資金推動，且幾乎可確定來自中國市場。

‌



中國投機資金主導 銅價創歷史新高

銅價盤中一度大漲 10.1%，最高觸及每公噸 14,400 美元，為史上首見，自去年 12 月初以來累計漲幅已接近 25%。銅廣泛應用於各類電力與電子設備，長期被投資人視為能源轉型與資料中心成長的受惠金屬。

不過，近期價格飆升，與中國實體需求疲弱的訊號形成反差。中國約占全球實體銅消費的一半，市場卻同時出現 LME 期貨正價差 (Contango) 擴大的現象，通常被視為供給相對充裕的跡象。

成交量暴增 金屬投機熱全面擴散

投機狂潮也反映在交易量上。上海期貨交易所 (SHFE) 今年 1 月的六大基本金屬成交量，已提前刷新單月歷史紀錄，其中銅期貨在周四寫下歷來第二高的單日成交量。隨著夜盤開市，SHFE 銅期貨價格一度飆升至每公噸人民幣 11.2 萬元，倫敦市場其他金屬同步走揚，鋁價上漲 1.8%，鋅價大漲 5%。

市場人士指出，這波商品行情亦受到美元走弱、資金轉向實體資產，以及地緣政治風險升溫等多重因素推動。近期市場傳出，下任聯準會 (Fed) 主席立場可能較鮑爾更偏鴿派，也助長投機情緒。

美元走弱、AI 題材助攻 但警告聲音浮現

ASK Resources 副總經理 Eric Liu 指出，商品市場呈現輪動上漲格局，銅價長時間盤旋在 1.3 萬美元附近，資金早已醞釀布局。銅價周四一度上漲 9.3%，報每公噸 14,301.50 美元，盤中波動幅度創 2009 年以來最大。

Fed 主席鮑爾日前提到，美國經濟前景已有「明顯改善」，市場並關注其任期於 6 月屆滿後，川普可能加大對降息的施壓。上海科新資本 (Shanghai Cosine Capital Management Partnership) 投資長 Chi Kai 表示，在美國維持降息循環的預期下，銅價長期看漲趨勢未改，只要 AI、晶片與電力建設持續推進，價格上行空間仍難以界定。