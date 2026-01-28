鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-28 18:00

今年開年以來，基本金屬市場迎來強勁開局，銅、鋁等工業金屬價格在年初幾週大幅攀升，主要受到美國總統川普政策反覆、持續施壓 Fed 導致美元走弱的影響，投資者紛紛轉向黃金以外的硬資產避險，加上對美國財政赤字的憂慮削弱對貨幣與主權債的信心，部分金屬供應受限亦提供支撐力道。

倫敦金屬交易所六大金屬組成的 LMEX 指數今年迄今已走漲約 7%，逼近 2022 年歷史高點，其中期銅價格一度升至每噸 13185 美元，逼近歷史紀錄，鋁價在倫敦觸及三年高位，上海期交所鋁價更刷新新高。

但高盛最新示警，這波漲勢正面臨阻力，該投行股票研究聯席主管 Trina Chen 指出，價格飆升與看漲情緒正與製造商需求疲弱產生矛盾，「實際生產商開始出現負面反應，我們看到需求有所回落」。

她還透露，高盛最新銅市調查顯示，從消費電子到五金等行業用戶減少採購，加工企業訂單量下滑 10% 至 30%，連主要用銅領域之一的電網訂單也出現放緩。

Trina 分析指出，當前價位得益於基本面、資金流入與宏觀環境配合，但隨價格急升，兩者支撐力道恐難以為繼。