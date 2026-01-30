鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-30 10:18

為回饋客戶，臺灣銀行啟動「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎，即日起至 4 月 30 日，客戶交易累計達 20 公克即可參加抽獎，特獎為價值 80000 元之黃金存摺。此外，針對新開戶且買進達 1 公克之新手，更提供 50 名價值 2000 元的專屬獎項。

國際金價近日上演劇烈震盪，現貨黃金於 1 月 29 日衝破每盎司 5500 美元大關，創下 5596 點 7 美元的歷史新高，隨後因投資人獲利了結引發短線賣壓，單日震盪幅度近 500 美元。國內臺灣銀行黃金存摺亦同步劇震，賣出價曾觸及每公克 5652 元新高。

‌



近期受地緣政治緊張局勢及市場避險情緒升溫影響，金價走勢強勁。瑞銀集團（UBS）於 1 月 30 日最新報告中，大幅調升金價預測至每盎司 6200 美元，認為央行持續購金與美國政策不確定性將支撐金價。

國內部分，臺灣銀行黃金存摺每公克賣出價在 29 日首度突破 5600 元大關，儘管短線出現技術性回檔，但今年以來漲幅已近 30 ％，長線看好趨勢仍未改變。臺灣銀行貴金屬部經理楊天立分析，市場避險需求是主導行情的核心，未來震盪恐隨地緣政治風險加劇而變得更加劇烈。

針對市場熱度，臺灣銀行趁勢推出黃金存摺回饋活動。凡於 115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日活動期間內，黃金存摺帳戶（含新台幣、美元及人民幣計價）買進與回售累計達 20 公克者，即獲 1 次抽獎機會；每多 20 公克增加 1 次機會。該行共提供 100 個獎項，包括特獎 1 名獲得價值 80000 元黃金存摺，以及多名頭獎至肆獎。對於首次在臺灣銀行開立黃金存摺的新戶，只要買進累計達 1 公克，更可參與「新手好運獎」抽獎，爭取 50 名價值 2000 元的獲獎名額。

特獎價值新台幣 80000 元之黃金存摺 1 名

頭獎價值新台幣 30000 元之黃金存摺 3 名

貳獎價值新台幣 15000 元之黃金存摺 6 名

叁獎價值新台幣 5000 元之黃金存摺 10 名

肆獎價值新台幣 2000 元之黃金存摺 30 名