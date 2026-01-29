漲到沒朋友！金銀不斷飆漲屢創新高引發熱議 專家激辯投資窗口是否關閉

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 16:00

近期，國際貴金屬市場迎來一輪強勢上漲，現貨金價突破每盎司 5600 美元大關，刷新歷史紀錄，白銀價格過去一年暴漲逾 200%，周四 (29 日) 更一舉漲破每盎司 120 美元。

金銀不斷飆漲屢創新高引發熱議 專家激辯投資窗口是否關閉（圖：Shutterstock）

Tiras 財富管理公司總裁 Scott Tiras 指出，黃金和白銀的上漲主要受通膨預期、地緣衝突、央行購金潮及聯準會 (Fed) 降息預期推動。

Tiras 說，「貴金屬在不確定性時期往往成為資金避風港，但早期漲幅常伴隨情緒驅動」，並示警稱黃金歷史上多次出現短期暴漲後暴跌 30% 以上的情況，長期持有價值存疑。

Tiras 建議，若投資人堅持配置貴金屬，比例不宜超過組合的 5%，且應以大宗商品策略間接參與，而非單獨重倉。

Crown Financial Partners 總裁 Jonathan Beck 則認為，黃金需求反映了美股估值過高與全球對美元信心的動搖。「聯準會獨立性、地緣政治走向及多國減持美債的趨勢，可能進一步推高金價。」

但 Beck 坦言，川普政策的不可預測性為白銀市場增添變數，因工業需求雖支撐銀價，但關稅調整可能隨時扭轉供需格局。

Great Valley Advisor Group 首席策略師 Eric Parnell 則直言「目前入場並非良機」。

Parnell 說：「黃金和白銀的狂熱情緒已接近頂峰，普通投資者應等待回調後再分批建倉。」

Parnell 還建議，傳統 60/40 投資組合中，貴金屬的佔比應不超過 3%-4%。

Facet Wealth 投資長 Tom Graff 則拋出「白銀泡沫理論」。他認為，儘管白銀存在供應短缺與綠色能源需求的基本面支撐，但市場敘事已脫離理性軌道。

Graff 解釋道：「當大眾盲目接受『白銀永遠上漲』的邏輯時，微小利空即可刺破泡沫。」他還指出，黃金雖無明確基本面定價錨，但美元走弱趨勢可能延續其漲勢，只是下行風險難以量化。

與謹慎派形成對比的是，Aspiriant 投資長 John Allen 則主張將黃金納入多元組合。

Allen 說：「黃金不僅是對沖貨幣貶值的工具，更是應對地緣動盪與新經濟轉型不確定性的戰略資產。」

值得關注的是，工業需求正成為白銀區別於黃金的關鍵變數。光電與電子產業擴張推高銀耗，但技術替代風險也不容忽視。