漲到沒朋友！金銀不斷飆漲屢創新高引發熱議 專家激辯投資窗口是否關閉
近期，國際貴金屬市場迎來一輪強勢上漲，現貨金價突破每盎司 5600 美元大關，刷新歷史紀錄，白銀價格過去一年暴漲逾 200%，周四 (29 日) 更一舉漲破每盎司 120 美元。
《巴隆周刊》報導，黃金白銀這一輪漲勢由地緣政治風險升溫、全球經濟復甦乏力、美元持續走弱，以及工業領域對白銀需求激增等多重因素影響。面對如此行情，投資人最關心的問題莫過於現在入場是否已錯過最佳時機，以下是專家所提供的建議與看法：
Tiras 財富管理公司總裁 Scott Tiras 指出，黃金和白銀的上漲主要受通膨預期、地緣衝突、央行購金潮及聯準會 (Fed) 降息預期推動。
Tiras 說，「貴金屬在不確定性時期往往成為資金避風港，但早期漲幅常伴隨情緒驅動」，並示警稱黃金歷史上多次出現短期暴漲後暴跌 30% 以上的情況，長期持有價值存疑。
Tiras 建議，若投資人堅持配置貴金屬，比例不宜超過組合的 5%，且應以大宗商品策略間接參與，而非單獨重倉。
Crown Financial Partners 總裁 Jonathan Beck 則認為，黃金需求反映了美股估值過高與全球對美元信心的動搖。「聯準會獨立性、地緣政治走向及多國減持美債的趨勢，可能進一步推高金價。」
但 Beck 坦言，川普政策的不可預測性為白銀市場增添變數，因工業需求雖支撐銀價，但關稅調整可能隨時扭轉供需格局。
Great Valley Advisor Group 首席策略師 Eric Parnell 則直言「目前入場並非良機」。
他並強調，兩類資產波動性極高，白銀更適合激進型投資者，保守型投資者首選黃金。「真正的買入時機是在市場尚未關注之時，而非如今日。」
Parnell 還建議，傳統 60/40 投資組合中，貴金屬的佔比應不超過 3%-4%。
Facet Wealth 投資長 Tom Graff 則拋出「白銀泡沫理論」。他認為，儘管白銀存在供應短缺與綠色能源需求的基本面支撐，但市場敘事已脫離理性軌道。
Graff 解釋道：「當大眾盲目接受『白銀永遠上漲』的邏輯時，微小利空即可刺破泡沫。」他還指出，黃金雖無明確基本面定價錨，但美元走弱趨勢可能延續其漲勢，只是下行風險難以量化。
與謹慎派形成對比的是，Aspiriant 投資長 John Allen 則主張將黃金納入多元組合。
Allen 說：「黃金不僅是對沖貨幣貶值的工具，更是應對地緣動盪與新經濟轉型不確定性的戰略資產。」
他並提到，AI 與機器人技術恐引發結構性失業，而黃金數千年的儲值屬性在此背景下更具吸引力。若目標配置比例為 5%，投資人可每三個月逐步買入 1%，避免擇時風險。
上述專家的觀點們反映出貴金屬投資的深層矛盾。一方面，美元信用弱化與地緣風險為金銀提供長期支撐。另一方面，高波動性與缺乏現金流的特性，使金銀難以成為核心資產。
專家認為，對一般投資人而言，控制部位、分散風險或許比追逐趨勢更重要。在不確定時代，黃金的角色不是賺取暴利，而是守護財富的底線。
