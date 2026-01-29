鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-29 06:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週三 (28 日) 接受 CNBC 訪問時，強調美國奉行「強勢美元政策」，並且強調華府並未採取任何行動干預匯市，受此消息影響，美元反彈，日元大幅下跌。

貝森特週三淡化外界對美元走弱的疑慮。他表示，美國一向奉行強勢美元政策，但所謂強勢美元，重點在於建立健全的經濟基本面，而非透過市場干預。

他強調，只要政策方向正確，資金自然會流入美國市場，並補充目前美國正致力於縮小貿易逆差，從長期來看，這應有助於美元走強。

貝森特則明確回應，美方「絕對沒有」介入。

貝森特週三言論明顯為美國總統川普滅火。川普週二形容近期美元走弱「很好」的一天之後，美元指數週二 (27 日) 創下自 4 月以來最大單日跌幅，盤中一度觸及 2022 年以來新低。

貝森特言論釋出後，美股週三盤中時段，美元指數反彈，日元兌美元一度跳空下跌 0.9% 至 153.63，創下一個多月以來最大盤中跌幅。

川普週二於愛荷華州受訪時，被問及是否擔心美元近期走弱，川普表示「不，我覺得這很棒，看看我們的經濟表現，美元表現得很棒。美元相對走弱，反倒有助於美國產品的國際競爭力。」