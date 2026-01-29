習近平會見英國首相 稱強權政治甚囂塵上

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-29 14:20

中國國家主席習近平周四（29 日）在北京人民大會堂會見英國首相施凱爾，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。

中國國家主席習近平周四在北京人民大會堂會見英國首相施凱爾。（圖：新華社）

據《央視》報導，習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。

習近平說，中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局。

習近平強調，中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅。中國的文化傳統是「以和為貴」，追求的是「和而不同」。

習近平提到，中英經貿合作的本質是互利共贏，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

習近平指出，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。

據《央視》報導，施凱爾說，英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長，為兩國人民帶來福祉。