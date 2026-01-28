在昨日強漲逾 3% 後，國際 黃金 價格今 (28) 日再創新高，倫敦現貨金價漲破每盎司 5200 美元大關，最高衝上 5229.93 美元的歷史新高，而與此同時， 美元指數 下跌至近 4 年低點。

OANDA 資深市場分析師 Kelvin Wong 說：「(黃金上漲) 的原因在於它跟美元之間存在非常強的間接關聯性，而昨天美國交易時段黃金價格上漲，是因為川普有一次被問及對美元的看法時，他的回應暗示白宮內部已形成廣泛共識，未來將讓美元走貶。」



當被問到是否認為美元貶值太多，川普表示美元的幣值「很棒」，此言一出讓美元指數掙扎於四年低位附近，陷入一場「信心危機」，並加劇拋售美元的壓力。