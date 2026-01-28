鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
在昨日強漲逾 3% 後，國際黃金價格今 (28) 日再創新高，倫敦現貨金價漲破每盎司 5200 美元大關，最高衝上 5229.93 美元的歷史新高，而與此同時，美元指數下跌至近 4 年低點。
今年開年以來，現貨金價累計上漲超過 880 美元，漲幅超過 20%，現貨白銀價格亦同步拉升，今日亦漲超 1% 突破 114 美元，最高衝上 114.3936 美元。
OANDA 資深市場分析師 Kelvin Wong 說：「(黃金上漲) 的原因在於它跟美元之間存在非常強的間接關聯性，而昨天美國交易時段黃金價格上漲，是因為川普有一次被問及對美元的看法時，他的回應暗示白宮內部已形成廣泛共識，未來將讓美元走貶。」
當被問到是否認為美元貶值太多，川普表示美元的幣值「很棒」，此言一出讓美元指數掙扎於四年低位附近，陷入一場「信心危機」，並加劇拋售美元的壓力。
中國財經評論員趙歡則分析指出，各國央行策略性資產配置需求是黃金上漲核心支撐，聯準會 (Fed) 降息讓黃金機會成本變低。
目前，華爾街普遍看好黃金長期上漲趨勢，高盛將今年底黃金目標價從每盎司 4900 美元上調至 5400 美元，預計各國央行今年每月購 60 噸黃金，黃金 ETF 持有量也將增加。
華西證券預測，今年金價漲幅 10%-35%，傑富瑞集團喊出 6600 美元目標價。
