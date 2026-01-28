鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-28 11:40

美國總統川普周二 (27 日) 表示，並不擔心近期美元走貶，一席話引爆美元賣壓，美元指數 (DXY) 周三跌到將近四年低點，金價扶搖直上、突破每盎司 5200 美元，亞洲貨幣普遍看升。

川普自稱不擔心美元貶值！金價衝破5200、日元韓元看升 (圖:Shutterstock)

記者周二提問是否擔心美元近期跌勢時，川普說：「不會。我覺得現在很棒。我認為美元的價值——看看我們現在的生意就知道了。美元表現非常棒。」

這番話讓去年 4 月因為「解放日」關稅而深陷「拋售美元」中心的美元，走勢更加疲軟。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數，周三亞洲盤最低跌到 95.566，觸及 2022 年 2 月以來最低水準。

川普說：「看看中國和日本，我以前跟他們拼命爭論，因為他們總是想讓貨幣貶值。」

日元收復 150 關卡？

策略師普遍認為，川普表態引發美元賣壓之後，亞洲貨幣可望再度受益，原因在於，川普高度關注亞洲出口，而低流動性更放大影響力。

Bank of Nassau 1982 Ltd. 首席經濟學家 Win Thin 指出，川普政府正在承擔一個經過深思熟慮的風險，在局勢失控之前，讓美元貶值可能是件好事。

Thin 說：「我覺得美國正在高度關注日本、南韓和台灣等亞洲主要出口國。自從川普上任以來，這三個國家的貨幣都出現了波動。」

Thin 補充說：「日元將回升，而且 150 關卡現在岌岌可危。考量到今年預期中的貨幣政策分歧，美元兌日元這一組應該會大幅貶值，因為我們預測日本央行 (日銀，BOJ) 將升息 50 個基點，而美國聯準會 (Fed) 將降息 75-100 個基點。」

紐約梅隆銀行 (BNY) 市場策略與洞察主管 Bob Savage 說：「川普這番言論是他即興表達的觀點，他認為美元被高估了。整體而言，我們看到美元面臨的壓力是，持有美元資產的人需要避險。」

Savage 認為，韓元和日元還有更大的波動空間，「日元兌美元匯率短期內的重要水準是 152，因為鎖定該價位的衍生性商品正在熱絡交易。除非美國和日本央行採取真正的干預措施——但這在日本 2 月 8 日選舉前、和日銀採取行動之前似乎不太可能發生——否則日元匯率最多只會跌至 148。」

貨幣貶值交易當道

美元貶值，也幫助黃金在周三亞洲盤中突破每盎司 5200 美元，再創新高。

最新發展，意味著近期推升金價破紀錄漲勢的「貨幣貶值交易」(debasement trade) 延燒，投資人為了因應央行印鈔、財政赤字膨脹或降息導致法定貨幣購買力下降的風險，大舉買入抗通膨或供給稀缺的黃金和白銀等實體資產，以尋求保值。