在美國總統川普示他對美元目前「表現得很好」之後，加劇了美元連續四天的跌勢，並創下 2022 年初以來的最低點，這番言論被視為向交易員發出拋售美元的綠燈，同時激勵日元、歐元勁揚，日元兌美元飆上 152 字頭見 3 個月新高。

川普喊「很棒」成拋售綠燈！美元跌至4年新低 日元衝上152創3個月新高。

川普週二 (27 日) 於愛荷華州受訪時，被問及是否擔心本幣匯率下跌時，他向記者表示：「不，我認為這很棒。看看我們的貿易表現，美元表現得非常好。」

川普的言論加重了美元的跌勢。自去年關稅政策引發市場動盪以來，美元正經歷最劇烈的跌幅，投資人也更加擔憂其反覆無常的政策轉向，可能導致海外資本撤出美國。

在川普週二發表言論後，彭博美元指數（Bloomberg Dollar Spot Index）觸及盤中新低，跌幅高達 1.2%，美元兌所有主要貨幣均走弱。

市場解讀，總統的說法等同於為拋售美元亮起綠燈，顯示政府傾向支持較弱勢的美元，以提振出口。Bank of Nassau 首席經濟學家 Win Thin 表示，川普「引來了新一輪賣壓」，將進一步推動美元走低。



Win Thin 指出，川普內閣中許多成員都希望美元走弱，以提升出口競爭力，「他們正在承擔一項經過計算的風險。貨幣貶值在秩序尚未失控前，確實可能帶來好處。」

然而，川普難以預測的決策風格也加劇了美元的跌勢，令海外盟友與投資人感到不安，包括：揚言併購格陵蘭、對聯準會（Fed）施壓、導致赤字擴大的減稅政策，以及加深美國政治兩極化的領導風格。

彭博策略師 Markets Live 表示，「考量到利差仍對美元相較多數同業貨幣有利，週二美元的走勢或許顯得過度反應。然而，川普總統的談話凸顯了揮之不去的風險，這些因素將持續打擊美元，並促使投資人轉向其他避風港。」

多年來，川普對美元抱持相互矛盾的看法：一方面，他將美元強勢視為在雙邊談判中維持優勢的工具；另一方面，也多次強調弱勢美元對製造業的好處。他去年曾表示：「我是喜歡強勢美元的人，但弱勢美元能讓你賺到多得多的錢。」

週二，川普更暗示自己有能力操縱美元強弱，稱「我可以讓它像溜溜球一樣上下波動」。不過，他將這種情況形容為不理想的結果，並將其比喻為「為了美化就業數據而聘僱不必要的員工」。此外，他也批評了一些他認為試圖透過貨幣貶值來獲利的亞洲經濟體。

川普週二表示：「如果你看看中國和日本，我過去跟他們激烈交手，因為他們總是想讓日元貶值。你知道嗎？日元和人民幣，他們總是想要貶值。一直貶、一直貶、一直貶。」