鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-28 14:00

中國外交部周二（27 日）發布消息，表示應中方邀請，英國首相施凱爾將於 1 月 28 日至 31 日訪問中國。除北京外，施凱爾還會訪問上海。這將是自 2018 年 2 月梅伊訪華後英國首相首次訪華，在地緣政治衝突加劇下頗受各界關注。

中國外交部發言人郭嘉昆周二在例行記者會上答問時表示，當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通、加強合作，符合兩國人民共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。

「英國工黨政府執政以來明確表示，願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作。中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作出應有努力與貢獻。」郭嘉昆說。

當天中國商務部新聞發言人說，施凱爾將率 50 餘家英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域，充分體現了英方對深化雙邊經貿關係的期待。

該發言人提到，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪經貿成果，以及 2026 中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有 100 餘家企業代表報名參加。

施凱爾訪問期間，中國商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

據《21 世紀經濟報導》報導，北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建表示，此訪對中英關係回歸正軌具有標誌性意義。2015 年中英關係開啟黃金時代，但之後發展曲折，存在較大落差。施凱爾政府上台後，有意重啟雙邊關係，已通過多位大臣及財經官員訪華、重啟對話機制等進行鋪墊。

崔洪建認為，施凱爾能夠訪華，雙方能坐下來談，本身已是積極信號。中英關係需要回歸正軌，並建立可持續的長期發展路徑。

中國金融四十人研究院執行院長郭凱則指出，在一個高度自利的美國面前，其他國家看得很清楚：除美國外，其他發達國家均屬於中等大國，並無超級大國。這些國家都在為自身利益考慮，積極推進朋友多元化和出口多元化，以加強自我保護。正如加拿大總理卡尼在達沃斯發表講話時所說，中等大國必須轉變策略，避免淪為強大勢力進一步脅迫的犧牲品。