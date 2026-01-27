鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-27 06:18

美國總統川普週一 (26 日) 指出，他決定調高對南韓汽車、藥品與木材等商品輸美的關稅，從原本的 15% 提高至 25%，主因在於南韓立法機構遲遲未能完成與美國之間貿易協議的批准程序。

怒批南韓國會延宕 川普調高南韓汽車、藥品、木材關稅至25% (圖：REUTERS/TPG)

川普表示，由於美韓貿易協議在韓國國會的批准進度延宕，將把來自南韓的汽車、製藥與木材關稅等產品的稅率，從原本的 15% 提高至 25%。

‌



川普在 Truth Social 發文表示：「南韓國會並未履行其與美國之間的協議。」

川普怒批南韓國會延宕 調高南韓汽車、藥品、木材關稅至 25% (圖： Truth Social

他說：「李在明總統與我在 2025 年 7 月 30 日達成了一項對兩國都非常有利的重大協議，而我在 2025 年 10 月 29 日訪問南韓期間，也再次確認了這些條款。那麼，為什麼南韓國會還沒有批准這項協議？」

受此消息拖累，安碩 MSCI 南韓 ETF (EWY-US) 週一盤後聞訊嚇跌超 1.4%。

川普上修關稅動作被市場解讀為川普對貿易夥伴「未落實協議」的強硬警告，也成為台美關稅談判的重要對照案例。

台灣與美國日前完成關稅談判，雙方預計於數週內簽署台美對等貿易協定 (ART)，相關協定仍須送交立法院審議通過。

行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽 26 日在立法院備詢時表示，若立法院對協議文本提出修改意見，該協定將無法生效，至於是否能重新啟動談判，仍須視美方態度而定，期盼國會能支持目前已完成的談判成果，以確保協定順利生效。