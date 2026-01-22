鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-22 07:11

美國總統川普週三 (21 日) 在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表態，明確排除在格陵蘭議題上動用武力，並同步撤回原定於 2 月 1 日生效、針對八個歐洲國家的關稅措施。相關發展被市場解讀為川普一貫談判模式的再度重演，也呼應了華爾街數日前已提出「TACO」預期。

又見TACO！華爾街早已看穿川普 排除武力奪格陵蘭、撤關稅(圖：REUTERS/TPG)

川普週三稍早於世界經濟論壇發表演說，他呼籲就格陵蘭地位展開「立即談判」，同時排除以武力方式取得這塊丹麥領土的可能性。

隨後，他於 Truth Social 發文寫道，他已與北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 完成一場「極具建設性」的會談，雙方已就格陵蘭，以及更廣泛的北極地區，形成一項未來協議框架，因此將不再對部分歐洲推動原定 2 月 1 日生效的關稅措施。

丹麥對川普不會武力奪取格陵蘭的聲明表示歡迎，希望透過對話解決川普對格陵蘭島的擔憂，但重申不會就主權問題進行談判​​。

目前還不清楚川普和呂特討論的框架有多實質性，也不清楚它是否會滿足川普提出的美國永久擁有格陵蘭島的要求。

加州民主黨州長紐森 (Gavin Newsom) 形容川普週三這場演說是「TACO」，也就是用來嘲諷川普的說法，意指「川普總是臨陣退縮」。他認為，川普是在法國總統馬克宏與加拿大總理卡尼強力施壓才出現此舉。

TACO 是「Trump Always Chickens Out」(川普總是臨陣退縮) 的縮寫，用來形容市場認為川普的強硬威脅多半只是談判策略，而非真正要落實的政策。

隨著「TACO」形態的顯現，美股自週二 (20 日) 暴跌中反彈，道瓊指數週三 (21 日) 跳漲近 600 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步上揚約 1.2%。美債殖利率大幅下滑。

市場普遍認為，這一結果再次印證分析師先前對川普談判邏輯的判斷。所謂「取得格陵蘭」本身可行性不高，更像是一種用來放大談判籌碼的策略。

多數分析師指出，格陵蘭議題早已被視為典型的「TACO」案例。川普透過高調拋出取得格陵蘭主張、引發全球關注，在關稅生效前約 10 天踩下煞車，轉而換取安全與戰略層面的實質利益。

Natixis Investment Managers 投資組合策略師 Garrett Melson 1 月 19 日在接受《MarketWatch》訪問時表示，「TACO 仍然有效」。他指出，在關稅威脅最升高的階段，市場其實已看穿川普的策略，也就是談判一開始就下重手、先放大招，最終再選擇撤回或調整立場。

Jefferies 經濟學家 Mohit Kumar 接受《衛報》訪問時指出，市場早已習慣川普在關稅議題上最終退讓的模式，並將 2 月 1 日關稅期限延後或取消，視為隨著外交談判展開後的基本情境。

盛寶銀行投資策略師 Niels Wilson 在 20 日發布的報告中指出，儘管市場短線波動劇烈，但投資人的核心期待仍是各方達成共識，關鍵在於川普是否再度運用一貫的虛張聲勢策略。

富國銀行投資策略師 Paul Christopher 20 日在多場媒體訪問中形容，這波關稅威脅只是談判的「開價」，目的在於迫使對手讓步。他回顧，自 2025 年 4 月全球對等關稅以來，市場已多次見到類似的關稅威脅與反制循環，最終幾乎都以談判妥協收場。