2026-01-27

據《Yahoo Finance》報導，美國銀行 (BofA) 分析師 Vivek Arya 指出，半導體產業正準備上演一場「搶椅子遊戲」，而最好的位置，或許正是那個最顯而易見的選擇——輝達(Nvidia)(NVDA-US)。

儘管這些雲端晶片巨頭市占龐大，Arya 認為它們目前的估值仍處於「相當具吸引力的水準」，其本益成長比 (PEG) 僅約 0.5 倍。在一個經常被指責存在估值泡沫的產業中，這樣的數據反而顯示，AI 革命中最重量級的公司，估值相對其成長性其實相當便宜。

Arya 對目前市場領漲股的保留，主要來自數學問題。對許多半導體設備股而言，要合理化目前的股價水準，必須出現大幅的獲利預期上修。若市場對其共識獲利成長率無法重新評價至 20% 以上，這些股票可能已經處於本周期的高點。

目前包括應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 與科林研發在內的主要設備商，其 PEG 倍數均超過 2.1 倍。依照美銀的估值架構，這「讓它們在短期內更容易面臨獲利了結壓力」。在該族群中，僅科磊 (KLA Corp)(KLAC-US) 以 1.8 倍 PEG 被視為相對合理的選擇。

美銀認為，真正的機會已轉向這些設備的「可靠客戶」——也就是 AI 晶片設計商。輝達及其同業目前的交易倍數，低於歷史平均水準，但至 2027 年的預估獲利成長率高達 49%。這樣的落差，形成一個罕見情況：晶片設計商的投資價值，反而高於為它們打造基礎設施的設備商。

另一方面，對於想要在類比晶片領域撿便宜的投資人，美銀建議保持謹慎。即便德州儀器本周可望交出穩健成績，Arya 仍提醒投資人，不要「把季節性復甦誤認為新一輪上升周期的開始」。

在工業活動仍處於收縮、汽車產量偏弱的背景下，美銀認為，類比晶片的復甦更像是一場蜃景，而非真正的趨勢轉折。相較之下，投資焦點仍應放在超大規模雲端業者 (hyperscalers) 的「關鍵性支出」。

根據美銀的雲端資本支出追蹤指標，AI 基礎設施投資年增率達 38%，且隨著企業競相提升競爭力，該數字到年底可能高達 50%。