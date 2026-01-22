鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-22 04:55

美國總統川普週三 (21 日) 表示，在就格陵蘭相關議題與北約達成初步共識後，將不再對部分歐洲推動原定 2 月 1 日生效的關稅措施，相關發展也帶動市場情緒回穩。

川普週三在其 Truth Social 平台發文指出，他已與北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 完成一場「極具建設性」的會談，雙方已就格陵蘭，以及更廣泛的北極地區，形成一項未來協議框架。

川普強調，相關協議仍未完成，細節尚未公布，這項框架若最終落實，將同時有利於美國與所有北約成員國。

在此背景下，川普表示，將撤回原定於 2 月 1 日生效、針對部分歐洲國家的關稅措施。這些國家先前在川普推動取得格陵蘭之際，公開支持該島主權立場，成為美歐關係緊張的焦點之一。

川普在聲明中並指出，相關各方仍將持續就格陵蘭議題進行進一步磋商，包括所謂的「金穹」(Golden Dome) 飛彈防禦系統計畫在內的相關安排，仍在討論之中。

這項政策急轉彎發生在川普抵達瑞士達沃斯、出席世界經濟論壇之際。此前，川普因推動取得格陵蘭，曾揚言對八個歐洲國家 (丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭) 加徵 10% 關稅，並警告若 6 月 1 日前未達成協議，稅率將提高至 25%，適用於這些國家所有輸往美國的商品。

相關言論一度引發市場震盪，也促使歐洲方面採取反制行動。

在世界經濟論壇的主題演說中，川普週三稍早呼籲就格陵蘭地位展開「立即談判」，同時排除以武力方式取得這塊丹麥領土的可能性。他表示，美方希望透過談判解決分歧，但也暗示談判結果將影響未來雙邊關係。

歐洲方面此前已對川普的關稅威脅作出回應。歐洲議會宣布，將暫停批准美歐貿易協議的程序，以抗議美國以關稅作為施壓手段，並威脅歐盟成員國的主權與領土完整。歐盟內部也一度討論，是否對高達 1,080 億美元的美國商品實施報復性關稅。

隨著川普宣布撤回對歐洲的關稅威脅，排除以軍事手段處理格陵蘭爭議後，市場對貿易衝突升溫的憂慮暫時降溫。不過，相關協議仍僅止於框架階段，具體內容與後續安排尚未公布。