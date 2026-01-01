中國肯德基外賣餐點漲價 平均上調0.8元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-27 04:00

中國肯德基外賣餐點漲價平均上調0.8元。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，肯德基表示，為了更好地應對營運成本的變化，保持穩定健康的經營，在充分評估後，調整了部分外送餐點的價格。「瘋狂星期四」、「周末瘋狂拼」、「OK 餐三件套」等優惠套餐價格保持不變。

一名肯德基門市工作人員表示，「價錢以菜單為準」。在大眾點評查詢肯德基北京東單店菜單，香辣雞腿堡目前為 17 元，新奧爾良烤翅（2 塊）13 元，吮指原味雞（1 塊）34.5 元。

肯德基中國上一輪產品價格調整是在 2024 年。當年 12 月 24 日，該品牌價格平均漲幅為 2%，調整範圍在 0.5 元至 2 元不等。不過，「瘋四」特惠、「瘋日」活動、「OK 餐」以及「兒童餐」等維持原價不變。

官網資料顯示，肯德基於 1987 年進入中國內地，在北京前門開出中國內地第一家餐廳。該品牌以雞肉為主打，產品包括吮指原味雞、香辣雞翅、香辣雞腿堡等。

肯德基中國內地連鎖店運營商百勝中國控股公司 (09987-HK) (YUMC-US) 的財報數據顯示，截至 2025 年 9 月，肯德基中國的門市數量達到 12,640 家。