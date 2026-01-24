鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-24 12:41

根據 RBC 策略師的觀點，由於投資人正面臨不確定性和地緣政治挑戰，金價今年可能創下多次歷史新高。

RBC 全球大宗商品策略主管 Christopher Louney 指出，今年以來，黃金投資人獲得最大教訓是：當投資人面對不確定性與地緣政治風險時，金價創下的紀錄幾乎無極限。

金價周五 (23 日) 持續上揚，紐約盤中最高漲至每盎司 4988.17 美元，終場收在 4964.81 美元，連續第四個交易日上揚。

Louney 在周四的報告中寫道：「即便黃金漲勢可能放緩，本周的教訓是，不確定性是黃金不可避免的催化劑。如果投資人能從 2025 年汲取些許教訓，將意識到黃金仍有可能創下更多高點，尤其當投資人正在設法對抗那些無法在其他資產中定價的不確定性時。」

金價本周上漲 7%，今年迄今累計漲幅達 13%，相較之下，股市表現疲軟，標普 500 指數今年僅上漲 1%。

對投資人來說，尋求避險的理由再充分不過：美國介入委內瑞拉政局、和伊朗伊緊張關係升溫，又為了格陵蘭問題與歐洲產生摩擦，甚至引發關稅威脅。

雖然美國總統川普最終撤回對歐洲的關稅威脅，並表示不會以武力取得格陵蘭，但 Louney 指出，「我們再次被提醒，不確定性可能以多種形式出現，我們也再次意識到，『拋售美國』交易隱含的風險。」

他進一步指出，即使其他資產出現少量的「拋售美國」跡象，都隱含著有利金的效應。

RBC 預期，今年金價將維持在每盎司 4500 至 5000 美元區間，年底可能收在更高價位，符合其「高情境價格」預測。在真正的避險情境下，金價可能突破這個範圍。

根據 RBC 去年的預測，2026 年金價平均為每盎司 4600 美元，並將在 2027 年升至 5100 美元。

金價經歷 2025 年的猛烈漲勢、創下自 1979 年以來最大年度漲幅—之後，今年初毫不停歇，持續強勢上漲，這已促使高盛日前把今年底的金價預測從 4900 美元上修至 5400 美元。

高盛指出，先前預測的上行風險因素——也就是民間買盤——已經出現，同時，各國央行持續大規模買進，後者是讓金價從 2023 年 1 月的 1800 美元一路攀升的主要動力。