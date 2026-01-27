鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-27 13:20

2026 年，白銀市場迎來歷史性時刻，現貨價格近日首度衝破每盎司 100 美元大關，今年來的漲幅逾 44%，刷新紀錄。這不僅是一場價格的狂歡，更是白銀身分轉變的標誌性節點，背後是從金融附屬品轉型為實體產業的戰略資源。

綠色狂潮引爆供應荒！白銀從避險工具變為稀缺資源 缺口為何持續擴大？（圖：Shutterstock）

根據世界白銀協會 (TSI) 數據，自 2021 年起，白銀市場陷入結構性赤字，2025 年供需缺口達近 3 億盎司，今年料將持續擴大，令庫存告急、現貨緊俏。

工業需求成為最大推手，佔比突破六成。光電、電動車與 AI 基礎設施引領白銀消費激增。

此外，銀礦產輛連五年下滑，品位下降、成本攀升，新礦開發動輒需十年時間，加劇供給剛性。

庫存亦拉響警報。倫敦與上海交易所庫存僅夠約 1.2 個月消費，遠低於安全水位。倫敦白銀租賃利率飆至 2.5%，凸顯現貨極端短缺。這種供需錯配折射出白銀深層的身份焦慮。

白銀長期扮演黃金「影子貨幣」，但 1873 年「廢銀改金」與 1900 年美國《金本位法》將其逐出主流貨幣體系，不過每當紙幣陷入信任危機，如 1971 年美元脫鉤黃金、2008 年金融風暴，白銀便以避險資產之姿復歸，顯示其貨幣基因未滅。

進入工業時代，白銀展現「雙面性」，優異導電與抗菌性能成就其「工業維他命」地位，但定價邏輯仍沿襲黃金的金融框架。「金銀比」高居 80 至 90，脫離工業基本面。

中國的崛起則重塑白銀流向。16 至 18 世紀，全球白銀大量流入明清中國，如今，中國作為全球最大太陽能生產商，將白銀以「產業要素」形態永久鎖定於組件中，形成「產業鎖定」取代「貨幣窖藏」的新黑洞效應，令白銀在 25 年以上的產品壽命中退出流通。

由於供給困局難以突破，伴生礦屬性使銀產量依附主金屬市場，資本投入優先考慮銅、鋅，銀價誘因有限，現有礦山品位過去 20 年來降至三成，增產不易。

相較之下，需求具「棘輪效應」。光電產業總裝置暴增八倍，致總耗銀量上升，電動車用銀規模也翻倍，AI 與 5G 基建對銀依賴亦不可或缺，需求剛性強勁。