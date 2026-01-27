鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-27 18:00

歐洲最大資產管理公司東方匯理 (Amundi SA) 最新表示，美國日益加劇的孤立主義傾向，正促使全球投資者削減美元資產，並將資金轉向黃金。

美孤立主義日益高漲！東方匯理：資本正逃離美元 我們持續增持黃金（圖：Shutterstock）

東方匯理投資長 Vincent Mortier 周一 (26 日) 說，資金撤離美元，不僅因美國龐大的財政赤字與未來聯準會 (Fed) 政策的不確定性，也源於地緣政治緊張和「去美元化」趨勢。

‌



Mortier 透露，過去兩年半，東方匯理持續增持黃金，並認為此趨勢將延續，因黃金是對抗貨幣貶值、維持購買力的有效工具。

國際金價近來漲勢凌厲，周二 (27 日) 持續走漲，一度漲高至每盎司 5100.84 美元，過去 12 個月飆升約 85%，同期彭博美元指數則下跌約 8.5%。

Mortier 表示，央行和主權財富基金是黃金需求的重要來源，在當前環境下，黃金已成為美元資產之外的重要選擇。

Mortier 也批評美國總統川普頻頻向傳統盟友施壓，包括因格陵蘭島問題與歐洲爭執及揚言加徵關稅，認為此舉將付出代價，促使新聯盟形成。

加拿大總理卡尼近期也呼籲各國協同行動，警惕大國脅迫，這些都迫使全球基金重新尋找資金避風港。

市場對金價前景普遍樂觀。分析師預估，受地緣風險、央行及零售需求支撐，現貨金價今年有望上看 6000 美元。

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 年度調查更預測今年金價高點恐上看 7150 美元，高盛也已將今年底的金價預測上調至 5400 美元。

不過，分析師也提醒，若美國降息預期降溫或市場情緒緩和，金價可能出現短暫回調，但多數人認為這將是逢低買入的機會。