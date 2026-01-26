新歷史紀錄！黃金價格突破5,000美元 機構看多到6,600美元
鉅亨網編譯鍾詠翔
2026 年伊始，全球金融市場見證了一項歷史性紀錄誕生，據《彭博》報導，現貨黃金價格周一（26 日）衝高，首次突破 5,000 美元 / 盎司關鍵心理整數關口。
對於本輪黃金價格的大幅上漲，據《21 世紀經濟報導》報導，獨立財經評論員趙歡表示，各國央行的戰略性資產配置需求是本輪黃金上漲的核心支撐。此外，美國聯準會（Fed）處在降息周期，意味著持有美元資產的吸引力下降，黃金作為「無利息資產」的機會成本變低。
事實上，當前全球央行正在掀起新一輪購金熱潮。中國人民銀行（央行）官方儲備資產數據顯示，截至 2025 年 12 月末，黃金儲備為 7,415 萬盎司，當月增持 3 萬盎司。值得注意的是，這是中國央行 2024 年 11 月以來連續第 14 個月增持黃金。
當前市場對 Fed 的降息預期依舊強勁。高盛預測受美國就業市場持續惡化、失業率上升、薪資增速放緩及企業對經濟前景悲觀等因素影響，Fed 2026 年降息幅度可能超過市場普遍預期，經濟所需寬鬆力度高於當前定價。
東方金誠研究發展部高級副總監瞿瑞、白雪指出，近期金價暴漲也與地緣政治風險反覆有關。
瞿瑞、白雪認為，儘管美歐圍繞格陵蘭島的爭端有所降溫，但美國總統川普威脅要對拋售美資產的歐洲展開重大報復行動，「短期地緣風險或持續反覆，格陵蘭島問題未完全解決，伊朗局勢可能添新變數，市場謹慎情緒推高黃金需求。」
展望後市，黃金長期上漲趨勢獲機構普遍看好。
高盛在最新報告中將黃金今年底目標價從每盎司 4,900 美元上調至 5,400 美元，理由是私人部門投資者和中央銀行對黃金的需求不斷增長。
高盛分析師預計，各國央行今年每月將購買 60 噸黃金，隨著 Fed 降息，黃金 ETF 的持有量也會增加。各國央行已開始通過傳統 ETF 與私人部門投資者爭奪有限黃金。
華西證券預測，2026 年金價漲幅可能介於 10%—35% 區間，而傑富瑞集團更是喊出 6,600 美元 / 盎司的驚人目標。
