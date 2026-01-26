鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 10:00

國際現貨金價 (XAUUSDOZ) 在今 (26) 日亞洲早盤交易時段飆破每盎司 5000 美元，最高觸及 5065.9 美元，刷新歷史紀錄，這項突破性走勢令黃金成為市場矚目的焦點，也強化該貴金屬今年作為核心避險資產的地位。

根據大型 AI 模型預測，今年第一季黃金價格預計收在 5150 美元左右，波動區間預估在 4950 至 5350 美元之間，而美國銀行更大膽預測，本輪牛市金價可能上看 6000 美元，較當前高點再攀升近兩成。

今年迄今，現貨黃金累計上漲約 17%，從上周五每盎司 4986.02 美元持續走高，顯現出明確的加速上漲態勢。走勢圖顯示，金價每次回測 4800 至 4900 美元區間，即迎來強勁買盤承接，該區域現已轉為關鍵支撐帶，顯示市場對新高的接受度提升，未見明顯拋壓，標誌著黃金已脫離先前緩步上行的階段，進入典型的技術性加速通道。

本輪漲勢背後，是多重宏觀因素交織推動的結果。市場預期今年下半年將迎來降息週期，而通膨隱患未除，主要經濟體財政赤字居高不下，加深了市場對於貨幣購買力被稀釋的擔憂。

自去年 8 月政策風向轉趨寬鬆以來，金價已飆升 50%，白銀與鉑金漲勢更為猛烈。值得關注的是，傳統上與金價呈反比的美債 10 年期實質殖利率目前仍為正值，黃金卻逆勢續創新高，反映出債務壓力與貨幣貶值邏輯正在主導市場思維。

區域市場中，土耳其的黃金熱潮尤為突出。受里拉大幅貶值逾 21% 影響，以當地貨幣計價的黃金價格今年來大漲 18%，每公克報 7049 里拉，相當於 162.7 美元，白銀亦刷新紀錄，每公克達 138 里拉，折合 3.2 美元，漲幅逼近 39%。里拉走疲令黃金在當地由奢侈消費品轉變為抵禦通膨的準貨幣工具，不少珠寶作坊減產甚至停業，家庭則紛紛出售白銀套現，顯示出實體經濟對貴金屬的強烈依賴。

在企業層面，北美 13 家主要金礦商預測今年產量將小幅下滑 2%，但 EBITDA 利潤可望暴增 41%，達到約 650 億美元，凸顯金礦業獲利能力在供需失衡背景下的結構性改善。

美銀分析指出，若參照過往四次黃金牛市的模式，即從低點到高點平均上漲約 300%、週期長達 43 個月，當前走勢有望對標新一輪牛市，目標價直指 6000 美元，而基準情境亦預估今年均價將高達 4538 美元，顯著高於疫情前水準。

同時，金銀比維持在 59 附近，顯示此輪行情並非黃金一枝獨秀，而是貴金屬類股的整體重估。若金銀比回落至 2011 年低點 32，銀價恐將升至每盎司 135 美元，若逼近 1980 年極值 14，銀價甚至可能突破 300 美元。雖然這些數據不代表實際預測，但足以說明資金正同步湧入白銀，強化族群上行邏輯。

在資金流向上，散戶、避險基金與實物支持的 ETF 已取代各國央行，成為黃金邊際定價的主導力量。儘管新興市場央行持續購買黃金，但其節奏並不足以解釋貴金屬全線的急漲。目前的「貨幣貶值交易」透過金條、期貨、礦業股等多元管道擴散，助金價突破傳統估值框架，並在債務與貶值的敘事主導下延長趨勢週期。