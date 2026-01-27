鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-27 06:23

並非所有科技股都陷入投資人疲勞期，據《Yahoo Finance》報導，其中一檔就是 SanDisk(SNDK-US)，這家成立於 1988 年、一度被市場遺忘的記憶體晶片業者，2026 年以來股價已飆漲近 100%，過去一年累計漲幅更高達 1,200%。

席捲美國的 AI 資本支出熱潮，也一路傳導至 SanDisk 與同業美光 (Micron)(MU-US)。隨著超大規模雲端業者(hyperscalers) 大舉建置 AI 系統，用於儲存與傳輸資料的記憶體晶片需求急速攀升，而 AI 模型要發揮高效能，就需要處理龐大的資料量。

SanDisk 主要銷售以 NAND 快閃記憶體為基礎的資料儲存裝置與解決方案。專家指出，記憶體如今已成為 AI 供應鏈中最為吃緊的一環。

SanDisk 執行長 David Goeckeler 去年 12 月中旬在一場投資銀行會議上表示，「情況確實變得更強勁，市場持續高度動態、變化非常快。整體來看，我們觀察到需求端非常明確地重視供應勝過價格。」

華爾街預期 SanDisk 在 2026 年將交出亮眼的財務表現，以支撐目前偏高的股價水準。分析師預估，SanDisk 2026 財年每股盈餘 (EPS) 將達 13.77 美元，遠高於前一年的 2.99 美元；2027 財年 EPS 預估更上看 25.85 美元，也將較 2026 年預測值大幅成長。

Yahoo Finance 資料顯示，過去 90 天內，分析師對 SanDisk 本財年與下一財年的獲利預估已翻倍以上。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Harlan Sur 指出，「近期企業級 SSD 需求爆增，預估至 2027 年市場規模將以 35% 年複合成長率 (CAGR) 擴大至約 450 億美元，為 SanDisk 提供了成長跑道，使其市占率有機會由目前偏低水準，回升至接近其約 15% 的 NAND 自然市占率(以位元產出計)。」

Sur 補充指出，「隨著 2025 財年資料中心營收接近三倍成長，且正與多家主要大型雲端業者積極合作，公司具備條件在客戶加速分散企業級 SSD 供應來源的過程中，取得超額成長。更關鍵的是，這波需求正好與全產業資本支出紀律趨嚴同步，使 SanDisk 能在價格彈性有限的環境中受益。」

不過，這股推升 SanDisk 及較小幅度的美光股價的樂觀情緒，並未擴散至整個科技產業。

Evercore 策略師 Julian Emanuel 在最新報告中指出，自 2022 年第四季 ChatGPT 掀起「AI 革命」多頭行情以來，偏多的科技投資人目前的防禦心態，已來到前所未見高點。

根據 Evercore ISI 數據，資訊科技類股目前相對於標普 500 指數的估值溢價，已降至疫情後的最低水準。科技股七巨頭 (Magnificent Seven) 的本益比大致回到疫情後平均值，而標普 500 其餘 493 檔股票的估值，則接近歷史高點。

今年以來，七巨頭的整體跌幅約 5%。同時，高盛 (Goldman Sachs) 策略師指出，大型科技股的本益成長比已降至 1.4 倍，與 2022 年低點相當。

儘管整體科技股氣氛偏保守，目前看來，SanDisk 股價仍未受到太大影響。