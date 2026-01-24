鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-24 15:00

中國外交部週五（23 日）舉行例行記者會，針對外界關注的委內瑞拉原油交易問題作出回應。

委內瑞拉原油折價仍難賣？中國外交部回應美國允許中國購買。（圖：Shutterstock）

此前有媒體報導指出，美國政府已允許中國購買委內瑞拉石油，但不得沿用過去所謂「不公平的低價傾銷」條件。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，委內瑞拉是主權國家，有權自主選擇其能源合作夥伴。

委內瑞拉石油不好賣：買家態度冷淡，中間商每桶能賺 2~4 美元

儘管折扣幅度不小，委內瑞拉原油在國際市場上的銷售情況仍顯冷淡。

這是美國政府本月授權維多集團與托克集團（Trafigura）銷售委內瑞拉原油後的首批交易。

消息指出，兩家貿易商的進貨價格極低，每桶比布蘭特原油基準價低約 15 美元，轉售給煉油廠的價格仍低 8.5 至 9.5 美元。

航運消息人士估算，扣除每桶約 2.5 至 3.5 美元的運輸成本後，貿易商每桶原油的實際利潤僅約 2 至 4 美元，且前提是「能成功賣出」。

然而，即便價格明顯折讓，美國與印度買家的初期反應仍相當冷淡。消息指出，貿易商最初僅提供 6 至 7.5 美元的折扣，因乏人問津，被迫進一步降價才促成交易；對印度煉油商的推銷同樣成效有限。

針對企業關心的安全風險，美國能源部長賴特（Chris Wright）22 日表示，川普政府無計畫為委內瑞拉石油生產商提供直接安全保障，也不會動用美軍處理企業的安保問題。

賴特指出，高風險、高回報的環境往往吸引較具冒險精神的投機者率先進場，但涉及數千萬美元的長期投資，通常會等待局勢更加明朗。

他也透露，計畫於未來數週訪問委內瑞拉，視察石油基礎設施，並與該國「代理總統」羅德里格斯會面。

賴特說：「我們肯定會看到許多美國石油和天然氣公司前往那裡，實地調查。我們將加快批准任何想去那裡的人的申請。」

美國原油庫存意外攀升 市場情緒未見明顯反應

美國能源資訊署（EIA）公布最新數據顯示，截至 1 月 16 日當週，美國商業原油庫存大幅增加 360 萬桶，庫存總量升至約 4.26 億桶，不僅高於前一週，也與市場原先預期的減少 100 萬桶出現明顯落差。

成品油方面，同樣出現庫存走高的情況。數據顯示，汽油庫存增加約 600 萬桶，蒸餾油庫存也上升約 330 萬桶，雙雙高於市場預測水準。

市場分析人士指出，庫存持續累積，恐對原油價格形成短期壓力，不過在全球經濟逐步回溫及冬季能源需求支撐下，中長期油市走勢仍存在支撐因素。

但也有觀點提醒，隨著美國能源政策走向尚不明朗，加上地緣政治風險升溫，原油市場波動性恐將加劇。投資人未來需密切關注油價走勢及相關能源 ETF 表現，以因應潛在變數。

川普政府評估能源封鎖選項 地緣政治風險推升油價

美國媒體披露，川普政府正研議進一步收緊對古巴的能源限制措施。

據美國《政治報》23 日報導，美方正在評估是否對古巴石油進口實施全面封鎖，相關構想已獲國務卿盧比歐支持，但最終是否拍板仍未定案。

報導指出，白宮內部對此意見分歧明顯。部分官員擔憂，若全面切斷古巴石油來源，恐對當地民生與醫療體系造成衝擊，甚至引發人道危機，成為政策推進的主要變數。

與此同時，美國對伊朗的能源制裁力道再度升級。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於當地時間 23 日宣布，將多家涉及伊朗能源與航運體系的企業與船隻列入新一輪制裁名單。

根據官方文件，遭制裁對象涵蓋多家航運公司及其關聯船隻，其在美國司法管轄範圍內的資產將遭凍結，美國個人與機構亦被禁止與其進行任何交易。

制裁範圍同時延伸至由被列名實體直接或間接持股達 50% 以上的關聯企業，進一步強化合規壓力。美方認定，相關油輪與貨船在伊朗受限能源出口中扮演關鍵運輸角色。

市場人士指出，除了制裁風險升溫，交易員也密切關注美國遭遇大規模冬季風暴的影響。供應不確定性與地緣政治緊張情勢交織，成為近期油價上行的重要推力。