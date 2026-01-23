甜甜價沒了！美允許中國買委內瑞拉油 但須付公平市價

鉅亨網編譯許家華 2026-01-23 06:14

美國官員周四 (22 日) 表示，川普政府允許中國購買委內瑞拉原油，但不得以過去尼古拉斯 · 馬杜羅執政時期「不公平、低價傾銷」的價格交易。該名官員指出，雖然原油將在全球市場出售，但政府要求其中大部分必須銷往美國，並強調美方自 1 月 3 日逮捕馬杜羅後，將無限期掌控委內瑞拉的原油銷售。

（圖：Shutterstock)

這名不具名官員表示，在川普總統果斷且成功的執法行動下，委內瑞拉人民將能以合理價格，向中國及其他國家出售原油，而非過去流入貪腐體系的低價交易。中國多年來一直是委內瑞拉最大的原油買家，相關銷售協助卡拉卡斯透過「以油還債」的方式償還對中國的龐大貸款。

‌



官員指出，政府允許中國以「公平市價」購買委內瑞拉原油，而非馬杜羅為清償債務、向中國出售的「不公平、被壓低的價格」。美國能源部長萊特 (Chris Wright) 上周表示，目前美國取得的委內瑞拉原油價格約為每桶 45 美元，明顯高於馬杜羅被逮捕前，委內瑞拉僅約 31 美元的實際售價。

在實際交易方面，貿易商托克 (Trafigura) 與維多 (Vitol) 已在美國與委內瑞拉的初步供應協議下，出售約 1100 萬桶滯留原油，約占總值 20 億美元協議的四分之一。消息人士指出，托克已完成首筆原油交易，買家為西班牙能源公司雷普索 (Repsol)；維多則與包括瓦萊羅(Valero)、菲利普斯 66(Phillips 66) 等美國煉油商，以及其位於義大利的煉油廠，協商原油貨船出貨事宜。