鉅亨網編譯陳韋廷
由於圍繞格陵蘭島的地緣政治緊張局勢出現明顯緩和，倫敦現貨金價 (XAUUSDOZ) 今 (22) 日從昨日創下每盎司 4890 美元歷史高點回落至 4800 美元附近，但高盛最新仍將 2026 年底金價預測大幅上調至 5400 美元，主因私人投資者與各國央行對黃金的需求持續攀升，為市場注入強心針。
以 Daan Struyven 為首的高盛分析師們出具研究報告指出，原先預估的 4900 美元目標價已不敷使用，最新分析顯示各國央行今年每月可能購入約 60 噸黃金，加上美國聯準會 (Fed) 啟動降息，將帶動 ETF 增持黃金部位，進一步推升價格。
報告中提到，各國央行如今不僅透過傳統管道購金，更開始涉足 ETF 市場，與私人投資者爭搶有限的黃金供應，反映官方與民間對黃金態度的根本轉變。
除高盛外，多家機構亦轉向樂觀。倫敦金銀市場協會調查的分析師普遍預期，在美國實質利率下滑、Fed 維持寬鬆政策，以及全球央行持續推動「去美元化」的趨勢下，金價今年有望衝破 5000 美元，工銀標準銀行策略師 Julia Du 更大膽預測金價可能飆升至 7150 美元。
地緣政治持續緊張，更強化黃金的避險魅力。MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 形容，當前走勢並非投機泡沫，而是結構性趨勢的延伸。
Shiels 也預估金價今年可達 5400 美元，意味著年增約 30%，雖不及 2025 年的六成漲幅，但仍屬長期牛市的健康表現。她特別提到美國在委內瑞拉與格陵蘭等地的戰略動作，正加深市場對不確定性的擔憂，促使資金流向黃金。
展望未來，分析師認為，確保關鍵資源安全的戰略需求，將在 2030 年代內持續支撐金價，黃金作為終極避險工具的定位愈加不可撼動。
