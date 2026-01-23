美棄緊縮夢！專家：當川普政府決定讓經濟過熱 貴金屬市場將沸騰 金價今年看至少6000

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 04:40

在美國經濟政策出現重大轉向的背景下，金價正被市場寄予厚望，甚至有分析師看好今年衝上每盎司 6000 美元。

金融分析師與貴金屬專家 Craig Hemke 最新指出，隨著決策官員放棄財政緊縮路線，轉向以「經濟過熱」為核心的成長策略，貴金屬市場將迎來前所未有的催化動力。

Hemke 表示，川普政府預計將在 2026 年推動財政部與聯準會 (Fed) 聯手實施讓經濟高速成長的計劃，以期透過 GDP 擴張來稀釋龐大的債務壓力。

美國財長貝森特已公開表示，目標是把利息支出佔 GDP 比重從目前的 6% 壓低至 3%。

為實現上述設想，川普政府可能在今年 5 月任命一位更配合其意圖的 Fed 主席，新主席將與財政部協同，靠降息刺激短期經濟動能，形成貨幣與財政政策的深度綁定。

然而，這種激進策略暗藏風險。Hemke 警告，快速成長的另一面是通膨復燃與長期利率飆升的可能性。一旦通膨推高長端利率，二戰後曾用的「殖利率曲線控制」，即由 Fed 設定利率上限並無限量購債，人為壓制名目利率。

基於上述宏觀情景，Hemke 預估金價今年至少將觸及 6000 美元，白銀亦可能突破 130 美元。

美國政策邏輯已從一年前的緊縮與平衡預算，全面切換為「成長突圍」。先前市場熱議的 2 兆美元削減開支計畫已被擱置，取而代之的是做大 GDP 分母來降低債務成本佔比的路徑。

人事佈局將進一步穩固上述方向，現任 Fed 主席鮑爾任期結束後，繼任者料將更順從財政部的意願，確保短端利率維持低位，為經濟過熱鋪路。

除宏觀政策外，全球央行的購金潮也為貴金屬構築堅實底部。自 2022 年俄烏衝突後美國凍結俄羅斯外匯存底並剔除其出 SWIFT 系統，各國央行連 4 年刷新購金紀錄，紛紛減持美債、增持實體黃金。