AMD狂飆近8%連七天收高 寫近一年來最長連漲紀錄

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-22 06:43

據《MarketWatch》報導，超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 股價周三 (21 日) 大漲 7.7%，連續第七個交易日上漲，創下去年 2 月 19 日以來最長連漲紀錄，市場對該公司用於人工智慧 (AI) 伺服器的 CPU 業務前景之樂觀情緒持續升溫。

AMD股價周三大漲7.7%，連續第七個交易日上漲(圖：Shutterstock)

KeyBanc 分析師 John Vinh 表示，當這家晶片製造商於下個月公布第四季財報時，他預期營收將超出市場預期，且財測可望上修，主要動能來自 AMD 伺服器 CPU 的強勁需求，尤其是最新一代 Turin 資料中心 CPU。

Vinh 在周二晚間的報告中指出，AMD 今年的伺服器 CPU 產能幾乎已接近售罄，隨著超大型雲端業者 (hyperscalers) 爭相鎖定產能，AMD 甚至可能將平均售價提高 10% 至 15%。他本月稍早也指出，在 AI 資料中心對伺服器晶片需求強勁的帶動下，AMD 的伺服器 CPU 業務今年至少可成長 50%。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 周三也在報告中調升 AMD 第四季營收預估，部分原因是他對公司伺服器業務動能的看法轉趨樂觀。Rasgon 同時預估，包含第五代 Turin CPU 在內的 Epyc 處理器，今年銷售將成長 30%。

儘管股價已大幅上揚，Vinh 指出，華爾街對 AMD 的看法依然「好壞參半」，主因在於市場仍不確定其 GPU 相較於輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的競爭力如何。

Vinh 表示，「多頭投資人受到 AMD 在 AI 領域與輝達競爭的進展，以及伺服器 CPU 強勁表現的鼓舞。」但另一方面，看空者仍質疑 AMD 是否能在 GPU 產品上，於產量與效能方面達到市場預期。

Vinh 指出，當 AMD 公布財報時，投資人將密切關注公司對首款機櫃級解決方案 Helios 的生產時程說明，以及搭配的 Instinct MI455 系列 GPU，同時會留意相關客戶的最新進展。此外，市場焦點也將放在 AI 營收最新預期，以及公司對傳統伺服器晶片供需狀況的看法。

Rasgon 表示，AMD 「至少」已與 OpenAI 達成協議，預計今年下半年起開始導入 Helios 機櫃系統，但目前 OpenAI 仍是唯一的大型客戶。

因此，AMD AI 發展的「整個敘事主軸」取決於這項合作的進展，以及公司是否能為 Helios 爭取到更多具規模的客戶。