2026-01-22

最近有市場消息稱，抖音正在開發一款名為「抖省省」的 APP，產品或已初步開發完成，具體上線時間未知。知情人士透露，抖省省可能是抖音在團購業務上推出的一款助力線下到店消費、主打超值省心的 APP。 ​​​​

據《澎湃新聞》報導，消息人士周三（21 日）表示，這是抖音團購到店業務的一些小探索，產品目標主打省心，最終名字可能不會叫抖省省。

抖音布局外賣的消息，最早在 2023 年就已經傳出。有消息提到，抖音外賣將於 2023 年 3 月 1 日在全國上線，當時抖音生活服務相關負責人說，「團購配送」項目仍在北京、上海、成都試點，已開放該三城商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市，無具體時間表。

後續有關抖音外賣的聲量漸低，但相關團購業務仍在低調發展。去年 7 月 15 日，據《澎湃新聞》報導，抖音生活服務正在試運行「隨心團」，以連鎖品牌為主，覆蓋飲品、西式快餐、麵包甜點、正餐中餐等類目，持續開放鼓勵品牌連鎖商家入駐，

當時外界也猜測抖音要繼續發力外賣業務，針對抖音上線團購版外賣的消息，抖音回應抖音生活服務聚焦在到店業務上，沒有自建外賣的打算。