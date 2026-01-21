search icon



布局AI算力能源供應 阿里巴巴攜手中國核電成立核能公司

鉅亨網新聞中心

據多家陸媒報導，為了應對人工智慧發展帶來的龐大電力需求，科技巨頭阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 已與中國核能電力股份有限公司 (601985-CN) 等合作夥伴，於浙江省寧波市象山縣正式成立一家核能合資公司。

cover image of news article
布局AI算力能源供應 阿里巴巴攜手中國核電成立核能公司(圖:shutterstock)

報導稱，這家名為「中核 (象山) 核能有限公司」的企業於 2026 年 1 月 20 日註冊成立，法定代表人為鍾華，根據企業登記資訊，該公司的經營範圍相當廣泛，涵蓋了發電、輸電、供 (配) 電業務，並包括輻射監測、檢驗檢測服務、熱力生產和供應、發電技術服務以及以自有資金從事投資活動等。


在股東構成方面，該公司由多方共同持股，除了中國核電旗下的中核浙能能源有限公司外，還包括阿里巴巴旗下的上海毅旗網絡科技有限公司、知名服飾企業雅戈爾集團以及宏潤建設。

此舉被視為阿里巴巴為其 AI 擴張戰略提供強有力電力保障的重要步驟。由於 AI 資料中心屬於高耗能設施，而核能具備清潔且能全天候穩定供電的特性，對於支撐大規模算力營運至關重要。據稱，阿里巴巴已計畫在未來數年內投入超過 530 億美元用於 AI 的開發與研究，其中很大一部分資金預計將投入於資料中心的建設。

實際上，科技巨頭轉向核能已成為全球趨勢。微軟 (MSFT-US) 與 Meta (META-US) 等全球科技領袖近年來也紛紛與核電企業簽署協議，以獲取穩定的清潔能源。雖然中國目前的政策導向更傾向於利用其領先全球的太陽能與風能建設來滿足算力增長，但阿里巴巴與中國核電的合作，反映出領先科技企業對未來能源供應穩定性的高度重視。


阿里巴巴核電中國核電電力AI人工智慧

阿里巴巴集團控股162.39-1.82%
微軟454.52-1.16%
Meta平台604.12-2.60%
Meta平台604.12-2.60%
中國核電8.86-1.77%
阿里巴巴－Ｗ163.200+2.19%

