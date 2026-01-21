布局AI算力能源供應 阿里巴巴攜手中國核電成立核能公司

報導稱，這家名為「中核 (象山) 核能有限公司」的企業於 2026 年 1 月 20 日註冊成立，法定代表人為鍾華，根據企業登記資訊，該公司的經營範圍相當廣泛，涵蓋了發電、輸電、供 (配) 電業務，並包括輻射監測、檢驗檢測服務、熱力生產和供應、發電技術服務以及以自有資金從事投資活動等。

此舉被視為阿里巴巴為其 AI 擴張戰略提供強有力電力保障的重要步驟。由於 AI 資料中心屬於高耗能設施，而核能具備清潔且能全天候穩定供電的特性，對於支撐大規模算力營運至關重要。據稱，阿里巴巴已計畫在未來數年內投入超過 530 億美元用於 AI 的開發與研究，其中很大一部分資金預計將投入於資料中心的建設。