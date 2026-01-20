鉅亨網新聞中心 2026-01-20 19:40

阿里巴巴 (09988-HK) 港股股價連兩日下跌，一改之前的猛漲態勢。本周下跌主要受到川普關稅威脅引發的避險情緒，以及中國第四季 GDP 增長放緩 (從 4.8% 降至 4.5%) 的影響，這導致港股集體走弱。

阿里巴巴股價高檔震盪 投資者憂心核心電商業務承壓(圖:shutterstock)

儘管連跌，阿里巴巴目前股價仍高於 20 日 (150.36 港元)、50 日 (153.08 港元) 及 200 日 (134.94 港元) 移動平均線。然而，多項震盪指標顯示市場已進入「超買」狀態。

‌



在機構持倉方面，QRG Capital Management Inc. 已於第三季減持約 19.6% 的阿里巴巴股份。此外，中國大陸消費力疲軟也令投資者憂心，12 月零售銷售僅增長 0.9%，為 2022 年以來最低，這對貢獻公司約 52% 總營收的核心電商業務構成了直接威脅。

為了應對零售增速放緩，阿里巴巴將重心轉向人工智慧 (AI)，預計未來三年投入 530 億美元，其 Qwen AI 應用程式在首周即獲得 1,000 萬次下載。受 AI 熱潮推動，該股過去一年飆升 90%，但也推高了估值，本益比從 18 倍上升至 28 倍。