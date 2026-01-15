鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-15 11:34

就在四天前，Google 剛剛宣布與沃爾瑪等零售商的 AI 購物合作計畫，但目前尚未上線。阿里領先 Google，成為全球首個實現多品類 AI 購物功能的科技公司。

千問 C 端事業群總裁吳嘉在發表會現場演示了 AI 外賣完整閉環：用戶僅需語音下達「幫我點 40 杯霸王茶姬」指令，千問 App 即刻調用淘寶閃購接口生成訂單，並通過系統級打通的「支付寶 AI 付」完成支付，全程無需跳轉第三方 App。

阿里之所以能領先 Google，核心在於獨特的「模型 + 生態」垂直整合能力。與 Google 試圖通過 UCP 協議連接外部零售商的「開放聯盟」模式不同，千問 App 依托的是阿里內部龐大且深度的生態協同——底層是 Qwen 大模型，上層直接打通淘寶商品庫、支付寶支付體系及本地生活服務體系。

這種深度整合有效解決了 AI Agent 落地中最棘手的「決策信任」與「支付斷點」難題。

用戶使用千問 App 點外賣，只要在聊天框裡說一句「幫我點杯奶茶」或者「幫我點兩杯咖啡」，千問就能調用淘寶閃購的服務能力，精準定位、推薦合適商家、生成訂單，並通過內置「支付寶 AI 付」功能一鍵付款，實現「說一句，就送到」。

目前全球科技公司正密集布局 AI 電商。OpenAI 不久前推出了「即時結賬」功能，Perplexity 近期宣布與 PayPal 合作，微軟也在嘗試在對話中嵌入購物推薦。