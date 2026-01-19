鉅亨網新聞中心 2026-01-19 15:00

阿里巴巴集團上周宣布旗下「千問」App 完成重大產品迭代，在全球範圍內首次實現了從 AI 對話到實際完成點外賣、購物、訂票等複雜任務的閉環服務。此次迭代深度接入了淘寶、支付寶、高德及飛豬等核心生態場景，象徵著 AI 技術從單純的「聊天工具」正式邁入「AI Agent(智能體) 時代」。

從對話到交付：生態整合建構競爭壁壘

‌



此次「千問」App 的升級不僅是技術上的突破，更是 AI 「辦事能力」與龐大商業生態的深度融合。用戶現在只需透過指令，即可在對話框內完成選購、確認與支付的全鏈條交易，無需在多個 App 之間切換。開源證券的研究報告指出，這種從「搜索選擇」進化為「指令交付」的模式，有望降低用戶的認知負擔，並重塑下一代電商格局。

與此同時，Google(GOOGL-US) 亦於近期宣布與沃爾瑪 (WMT-US) 等零售商達成 AI 購物合作，並發布通用商業協議 (UCP) 以強化智能購物能力。兩大全球科技巨頭的同步動作，印證了 AI 競爭已進入生態整合與商業落地的實質階段。

估值窪地與價值重估：港股板塊迎來新邏輯

隨著 AI 應用生態閉環的落地，市場對港股互聯網板塊的認知正發生系統性改變。目前的數據顯示，港股互聯網板塊的估值吸引力極為突出：港股通互聯網指數的 PE 約為 26 倍，遠低於那斯達克指數的 42 倍及 A 股創業板指的 43 倍。

中金公司 (CICC) 發布研報，維持阿里巴巴「跑贏行業」評級，並給予港股目標價 197 港元。市場分析認為，擁有完整生態的龍頭公司，在 AI 時代正迎來從技術優勢到商業價值的重估機遇，這也吸引了大量資金透過 ETF(如港股互聯網 ETF，513770) 形式集體入場。

未來展望：2026 年入口爭奪戰正式打響