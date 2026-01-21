和泰集團金雞母車美仕去年營收創高 今年續拚成長採4大策略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-21 10:49

和泰車 (2207-TW) 今 (21) 日公布旗下獲利金雞母之一車美仕去年合併營收達 142 億元，再創新高紀錄，展望 2026 年，車美仕總經理劉傳宏對營運前景維持審慎樂觀態度，將以四大方向作為成長主軸，包括「持續強化核心產品競爭力」、「加快新產品上市節奏」、「深化海外市場經營」，以及「導入更多數位化與 AI 應用」。

和泰集團旗下車美仕去年營收創高。(圖：和泰車提供)

同時，車美仕表示，規劃在既有小型車用品穩固基礎上，進一步擴大對大型商用車用品的研發與投入，期望打造更多元的產品線，為營收成長注入新動能。

車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司，近年持續擴大全球市場布局，去年海外市場是推升營收成長的關鍵動能，海外客戶營收約達 42 億元，占整體營收比重持續攀升。

隨著車美仕近年積極拓展國際市場，透過產品升級、在地夥伴深化合作，逐步建立起穩健的海外營運基礎，成效已開始顯現。

劉傳宏表示，去年陸續於美國、加拿大和印度等新市場開始出貨，客戶訂單表現優於預期，有助海外營運結構更多元且具韌性。

在產品與服務方面，車美仕長期深耕影音主機、安全科技、車聯網應用等核心領域，其中，車聯網相關業務已成近年重要的成長引擎，目前在台灣註冊會員數突破 36 萬人，相關應用也推展至海外市場。