鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年1月21日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2070家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|合富-KY-生技醫療業
|2.71億
|-32.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|合富-KY-生技醫療業
|2.71億
|46.9%
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2070家。其中營收年增大於 25％有473家，年增小於-20％有382家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|162家
|介於10～50億
|>= 0%
|256家
|介於10～50億
|< 0%
|230家
|介於10～50億
|<= -20%
|259家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|311家
|小於10億
|>= 0%
|414家
|小於10億
|< 0%
|314家
|小於10億
|<= -20%
|259家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|地心引力-文化創意業
|1,053萬
|350866.7%
|鉅陞-建材營造業
|9.02億
|12386.1%
|華固-建材營造業
|3.73億
|11587.0%
|竟天-生技醫療業
|123萬
|11081.8%
|昶虹-其他業
|9,835萬
|9448.6%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶徠-建材營造業
|1.87億
|164311.4%
|聯上發-建材營造業
|6.58億
|157957.0%
|聯上-建材營造業
|3,736萬
|45462.2%
|新美齊-建材營造業
|98.84億
|39299.9%
|三發地產-建材營造業
|13.60億
|35296.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。