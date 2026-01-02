鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-02 18:08

2025 年我國總車市登錄台數統計今 (2) 日出爐，合計 414436 台，年減逾 9%，多數車商陷入衰退，不過，和泰車代理的 TOYOTA 和 LEXUS 品牌分居一、二名，合計登錄 153535 台，創史上第二高，市占率 37% 更創下近 16 年來新高，並連續 24 年稱霸台灣車市龍頭寶座。

和泰車指出，TOYOTA 品牌登錄 124907 台，市占率達 30.1%，不僅持續蟬聯市場龍頭寶座，更一舉奪下 2025 年國產車、進口車雙料銷售冠軍，其中，COROLLA CROSS、RAV4、TOWN ACE、YARiS CROSS 四款車位居總市場前五大量販車款。

COROLLA CROSS 已是連續第 5 年市場銷售王，全年登錄 44813 台；RAV4 則以出色的產品力再次勇奪進口車銷售冠軍，並名列全市場第二，全年登錄達 19590 台。

深受台灣頭家喜愛的商用車款 TOWN ACE，憑藉優異的載貨能力、出色的油耗表現，以及完善到位的安全配備與保固、保修服務，全年累積登錄達 16035 台。

小型休旅車款 YARiS CROSS 則以全年銷售 15537 台的成績稱霸級距市場，不僅搶下全年全市場第五的位置，更與 COROLLA CROSS 強強聯手，稱霸國產休旅車市場，雙車型級距占有率高達 54%。

另外，TOYOTA 在多款旗艦車款的銷售表現十分出色，旗艦七人座 ALPHARD 持續吸引層峰買家，登錄台數達 3275 台，再創上市以來新高。