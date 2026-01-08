鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-08 19:46

隨著人工智慧 (AI)、物聯網等新科技正以前所未有的速度重塑全球產業格局，和泰車 (2207-TW) 今(8) 日宣布，為推動營運創新並布局智慧未來，和泰集團與全台最大產業加速器 StarFab 啟動 2026 年「和泰加速器」第一期徵案。

和泰說明，今年加速器將由和泰 TOYOTA、LEXUS 及 HINO 三大品牌，廣邀具備創新科技的新創團隊，期藉新世代技術，實現服務智慧化和數據驅動決策，激盪出提升服務品質與營運效率的關鍵解方，並拓展創新商業服務。

為擴大發展事業新動能，和泰集團自 2024 年成立專屬加速器，攜手擁有豐富新創合作經驗的 StarFab，建立外部創新機制，由和泰提供內部場域驗證和會員 / 車輛數據等資源，與新創團隊共同探索 AI 技術及應用，提升營運效率與用戶體驗，首年吸引全球近百家新創公司報名，並成功與多組新創合作進行概念驗證 (PoC)。

和泰加速器今年度展開新一期徵案，徵案出題聚焦在「AI 營運賦能」、「AI 智慧決策」及「創新商模拓展」三大領域需求，內容涵蓋 AI 智能客服、車輛技術 AI 知識管理平台、新世代商用車聯網系統等 15 個主題。