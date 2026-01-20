鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-20 17:10

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，為了進一步強化自動駕駛與機器人技術，將重啟其內部的超級電腦專案 Dojo 3，他還預測，特斯拉將成為全球最大的人工智慧晶片製造商。

馬斯克：重啟Dojo的關鍵原因是輝達晶片太貴(圖:shutterstock)

‌



馬斯克透露，特斯拉自研的 AI5 晶片設計已接近完成，而 AI6 則處於早期階段，未來還將持續推出 AI7、AI8 與 AI9。他強調，研發團隊的目標是達成每 9 個月的設計周期，並公開招募技術人才加入這個極具挑戰性的項目。

先前曾有報導指出，特斯拉為專注於 AI5 並轉向依賴輝達與 AMD(AMD-US) 硬體，而縮減了 Dojo 團隊，但馬斯克現在顯然已決定重新投入資源建設內部訓練處理器的能力。

在 X 平台回應網友評論時，馬斯克坦言，重啟 Dojo 3 的關鍵原因在於輝達的晶片價格過於昂貴。他指出，若要實現每年在太空部署 1 太瓦 (Terawatt) 人工智慧的長遠目標，必須擁有成本更低廉的晶片，否則所需的資金，將遠遠超過特斯拉現有的財務能力。

此外，儘管他曾批評 Dojo 2 是「進化的死胡同」，但他認為 AI6 晶片叢集將為 AI 處理器的開發提供另一條可行路徑。

這項晶片戰略不僅限於地面，馬斯克提到 AI7 晶片與 Dojo 3 將共同支援「基於太空的 AI 運算」。這與 SpaceX 計畫利用升級版星鏈 (Starlink) 衛星來承載 AI 運算負載的計畫相吻合。