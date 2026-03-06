鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-06 08:53

中東戰火持續延燒，全球金融市場再度被緊張情勢籠罩。隨著美伊衝突升溫，油價強勢衝破每桶 80 美元關卡，投資人避險情緒升高，亞太股市週五 (6 日) 開盤走弱，不過，跌幅正逐步收斂。

中東戰火延燒，油市飆升，布蘭特 (Brent) 原油期貨週四 (5 日) 漲幅 4.93%，收每桶 85.41 美元，為連續第五個交易日上漲。美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 8.51%，收在每桶 81.01 美元，創 2024 年 7 月以來最高水準。

亞太股市週五開盤普遍走弱，日本日經 225 指數早盤跌幅縮小至 0.14%，南韓首爾綜合指數 (KOSPI) 也收斂至下跌 0.26%。

個股方面，南韓國防企業 LIG Nex1 一度大漲近 10%，成為 KOSPI 表現最強的個股之一。韓國媒體報導指出，其防空系統成功攔截伊朗向阿拉伯聯合大公國發射的飛彈，消息激勵軍工類股走強。

澳洲股市仍承壓，S&P/ASX 200 指數早盤下跌約 1%，主要受到基本原物料類股拖累。香港方面，恆生指數期貨報 25,037 點，低於前一交易日收盤的 25,321 點，市場情緒仍偏謹慎。

不過，美股期貨在亞洲時段小幅回升。標普 500 指數期貨上漲 0.2%，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.1%，顯示市場情緒略有回穩。

除了地緣政治風險，美國貿易政策的不確定性也持續干擾市場。紐約州檢察長 Letitia James 與另外 23 州檢察官再次提起訴訟，試圖阻止總統川普推動的全球關稅制度。此前，美國國際貿易法院裁定，企業有權就部分被最高法院推翻的關稅申請退稅，使美國貿易政策再度陷入法律攻防。