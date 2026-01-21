鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 05:10

近日，圍繞格陵蘭島問題，美國與歐洲多國關稅爭端驟然升級，美國總統川普宣布下月起將對歐洲 8 國加徵 10% 關稅，6 月 1 日將提高至 25%，引發全球市場高度關注。

《北向財經》報導，這場風波的導火線，是歐洲 7 國此前派遣 37 名士兵赴格陵蘭島舉行軍演，儘管俄羅斯媒體嘲諷該演習「坐不滿一間教室」，仍觸怒特朗普並將其視為挑釁，連帶丹麥被列入加稅名單。

面對華府施壓，歐盟宣稱將重啟對 930 億歐元美國商品的反制計畫，但實際動作卻顯疲軟。歐盟的三大反制方法歷來是發聲明、打電話、開會，這次也不例外。

八國軍演後第一時間聯合聲明強調「純屬演習、無威脅」，在川普宣布加稅後，歐盟主席范德賴恩一天內密集致電北約秘書長、法英德意等多國領導人，卻連反制時間表都未敲定，僅稱「觀望至 2 月 1 日再議」，英國首相施凱爾更直接表態「不選邊站」，拒絕跟進報復，率先「跳船」。

川普之所以強硬，根源在於歐洲內部一盤散沙。歐盟雖有統一框架，卻在國防安全上完全依賴美國主導的北約，安全命脈握於美方之手。若與美國撕破臉，俄國軍事壓力將令歐洲難以承受。因此，930 億歐元的反制更像談判籌碼與「遮羞布」，最終極可能不了了之，歐盟恐被迫妥協。

值得關注的是，美歐裂痕因川普「退回西半球」的戰略加速而擴大。歐洲長期依賴美國保護與市場的「舒適圈」被打破，不得不尋求新合作。

對中國而言，這恰是深化合作的重要機會。經濟上，中歐電動車談判已近達成「最低售價」共識，川普的關稅威脅有望推動協議加速落地。

清潔能源領域，歐洲為擺脫對美能源依賴，恐將大對中國太陽能、風電設備的採購與技術合作，中國企業可藉此延伸產業鏈。