鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著 Google 加速全球 AI 伺服器與資料中心建置，市場預期高速光傳輸需求將急速放大，光通訊族群今 (20) 日盤中多檔大漲，成為今日盤面亮眼，包括聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW) 開高走高，連袂亮燈攻上漲停板，其他如波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW)、上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW) 也一度漲半根停板。
法人表示，隨著 AI 算力、傳輸應用持續擴張與傳輸量加大，資料中心 (Data center) 對光通訊需求持續高速攀升，包括全球四大 CSP(雲端服務) 大廠皆持續擴大資本支出，也看好台廠矽光 (CPO) 供應鏈有望持續受惠。
其中聯亞去 (2025) 年 12 月營收為 2.3 億元、月增 9.69%、年增 158.93%，全年度營收 22.03 億元、年增 82.29%。據高盛報告中指出，預期聯亞在 800G 及以上光收發器今年起開始出貨，將在 2026 至 2028 年間年複合成長率 (CAGR) 達到 34%
華星光則受惠整體光通訊產業需求能見度清晰，旗下 CW Laser(連續波雷射) 階現段出貨倍數增長，產品延續主力 400G 為主出貨，今 (2026) 年起 800G 正式超越成為主流規格，法人預期今年第 4 季華星光月產能由將提升至 3-4 百萬顆，2027 有望持續放量到 6 百萬顆以上。
分析師表示，隨著光進銅退的技術進步，矽光供應鏈今年度業績可期，光通訊股因股本普遍較小，若要波段操作建議以短打為主，加上本益比普遍較高，短線有點過熱，長線布局則可關注股價拉回後持續布局。
