鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-20 12:03

法人表示，隨著 AI 算力、傳輸應用持續擴張與傳輸量加大，資料中心 (Data center) 對光通訊需求持續高速攀升，包括全球四大 CSP(雲端服務) 大廠皆持續擴大資本支出，也看好台廠矽光 (CPO) 供應鏈有望持續受惠。

其中聯亞去 (2025) 年 12 月營收為 2.3 億元、月增 9.69%、年增 158.93%，全年度營收 22.03 億元、年增 82.29%。據高盛報告中指出，預期聯亞在 800G 及以上光收發器今年起開始出貨，將在 2026 至 2028 年間年複合成長率 (CAGR) 達到 34%

華星光則受惠整體光通訊產業需求能見度清晰，旗下 CW Laser(連續波雷射) 階現段出貨倍數增長，產品延續主力 400G 為主出貨，今 (2026) 年起 800G 正式超越成為主流規格，法人預期今年第 4 季華星光月產能由將提升至 3-4 百萬顆，2027 有望持續放量到 6 百萬顆以上。